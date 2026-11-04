Официально. Болгарский клуб подписал украинского футболиста-чемпиона, мобилизованного в ВСУ

27-летний украинский полузащитник Владислав Вакула продолжит карьеру в Болгарии. Футболист стал игроком "Фратрии", выступающей во втором дивизионе национального чемпионата, и уже провел первый официальный матч за новую команду.

Переход Вакулы подтверждает электронная база данных Болгарского футбольного союза. Варненский клуб внес украинца в заявку на сезон и успел задействовать его в чемпионате. Дебют Вакулы за болгарскую команду состоялся в матче против "Монтаны". Украинец появился на поле на 76-й минуте, однако его новый клуб уступил со счетом 1:2.

Вакула сыграл в Болгарии. Источник: bfu-tournaments.com

Также информация о подписании появилась на официальной странице команды в соцсетях. Условия и продолжительность контракта стороны пока не раскрывают.

Особое внимание к переходу футболиста связано с событиями августа 2026 года. Тогда украинские спортивные издания сообщили, что Вакулу остановили сотрудники территориального центра комплектования на железнодорожном вокзале во Львове.

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По информации журналистов, после этого полузащитник прошел военно-врачебную комиссию и был направлен в учебный центр для прохождения базовой общевойсковой подготовки. В дальнейшем он должен был отправиться в одно из подразделений Вооруженных сил Украины.

Владислав Вакула

Как футболисту удалось покинуть Украину и каким образом был урегулирован вопрос с его военной службой, неизвестно. Ни сам Вакула, ни официальные представители соответствующих ведомств публично не комментировали эти обстоятельства.

До переезда в Болгарию полузащитник находился без клуба. В июле 2026 года он прекратил сотрудничество с луганской "Зарей". За время профессиональной карьеры украинец также выступал за донецкий "Шахтер", "Мариуполь", "Десну", "Ворсклу", "Минай" и другие команды.

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В сезоне 2022/23 Вакула стал победителем Первой лиги Украины в составе житомирского "Полесья". Команда завоевала чемпионский титул и получила путевку в Премьер-лигу.

В "Фратрии" украинец будет выступать вместе с соотечественником Тимуром Кораблиным. Ранее оба футболиста играли за "Минай" и "Зарю".

Владислав Вакула выступал за Шахтер

В начале 2021 года"Десна" досрочно прекратила сотрудничество с ним,из-за грубого нарушения спортивного режима.

Вскоре после этого игрок попал в ДТП в Мариуполе: по данным местных медиа, находясь за рулем автомобиля Mercedes, он не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил дорожный знак.