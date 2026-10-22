Один из четырех: на какому месте "Шахтер" в турнирной таблице Лиги чемпионов после 3-го тура

В Лиге чемпионов 20-21 состоялись матчи третьего тура основного этапа. Наибольшее внимание было приковано к поединку в Париже, где действующий победить турнира "Пари Сен-Жермен" принимал каталонскую "Барселону" и оказался сильнее соперника – 4:2, подтвердив лидерство в таблице.

В свою очередь донецкий "Шахтер" провел выездной поединок против миланского "Интера". В середине второго тайма хозяева поля остались вдесятером, однако "нерадзурри" до финального свистка все же успели провести один гол и довести поединок до победы.

"Шахтер" выиграл у АЕКа

Лига чемпионов проводится по... Источник: ФК "Шахтер" Развернуть

В активе "горняков" осталось четыре очка. Украинцы являются одной из четырех команд с такими показателями. "Шахтер" расположился на 17-й строчке. Все матчи на старте кроме ПСЖ выиграли английские "Астон Вилла" и "Ливерпуль", а также испанские "Реал" и "Бетис".

Сразу три коллектива еще не набирали зачетных пунктов. Сенсационно в это число попал португальский "Порту", компанию которому составили братиславский "Слован" и французский "Лилль".

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Источник: УЕФА

ПСЖ – действующий победитель Лиги чемпионов

Напомним, восемь лучших команд турнирной таблицы автоматически квалифицируются в 1/8 финала. А клубы, которые завершат основной этап на позициях с девятой по 24-ю сыграют в промежуточном плей-офф.