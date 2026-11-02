"Однозначно выиграю": американский чемпион дерзко отреагировал на вызов Усика

Объединенный чемпион мира в тяжелом весе Давид Бенавидес (32-0, 25 КО) с восторгом отреагировал на возможность подраться с Александром Усиком (25-0, 16 КО). Наш соотечественник анонсировал смену дивизиона и назвал американца идеальным для себя соперником.

В интервью DAZN Бенавидес отметил невероятные успехи украинского боксера на профессиональном ринге. 29-летний тяжеловес из Финикса принял вызов Усика и пообещал его победить после того, как 5 декабря подерется с чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) Михалом Чесляком.

Усик с украинским флагом

Давид Бенавидес. Источник: Instagram Давида Бенавидеса

"Для меня большая честь, что Александр Усик вообще рассматривает меня в качестве соперника для своего последнего боя. У него была выдающаяся карьера, но я однозначно выиграю у Александра Усика. И, знаете, я и сам готов подняться в весе и принять этот вызов. Это будет серьезное, просто колоссальное испытание для меня, но, как я уже говорил, я на все 100% уверен в себе и своих навыках. Так что я готов встретиться с кем угодно, кто встанет у меня на пути. И поединок проти Усика, возможно, войдет в историю как один из величайших боев всех времен", – сказал Бенавидес.

Отметим, что в 2018 году Усик победил россиянина Мурата Гассиева (34-2, 27 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. После этого украинец поднялся в королевский дивизион, где дважды объединял все пояса.

Усик победил Гассиева в 2018 году.

Усик в Эр-Рияде

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик попал на видео российского супертяжа и забавно отреагировал на его призыв.