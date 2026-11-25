Нойер решил развестись с женой через несколько дней после родов. Появилось видео с любовницей

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер решил прекратить отношения с женой Аникой всего через несколько дней после рождения их второго общего ребенка. Теперь 40-летнего футболиста заметили в Бразилии в компании 23-летней девушки, которую немецкие медиа называют его новой избранницей и связывают с ним уже на протяжении нескольких месяцев.

Мануэль Нойер бросил Анику (... Источник: Bild Развернуть

Как сообщает австрийское издание OE24 со ссылкой на публикацию немецкой газеты Bild, Нойер отправился в Южную Америку во время восстановления после травмы стопы. По информации журналистов, поездку футболист согласовал с клубом, а компанию ему составила 23-летняя физиотерапевтка.

23-летняя физиотерапевтка. Источник: Bild

15 ноября голкипер первым классом прилетел в Рио-де-Жанейро, после чего перебрался на курорт Бузиус. Там Нойер и его спутница поселились в одном из люксов курортного комплекса Zendaya Resort. Пара провела на территории отеля несколько дней, посещая бассейн и тренажерный зал.

В сети также распространилось видео, на котором футболист передвигается вместе с молодой брюнеткой на скутере Vespa.

До этого их заметили возле ресторана McDonald's. Именно эти кадры привлекли внимание пользователей социальных сетей.

По сведениям Bild, знакомство Нойера с девушкой не ограничивается недавней поездкой в Бразилию. Еще в конце сентября они вместе отдыхали на Сицилии, в городе Пачино. 2 октября сотрудник местного фитнес-клуба опубликовал в соцсетях совместные фотографии футболиста и его спутницы.

Особое внимание немецкие журналисты уделили семейной ситуации вратаря. Его жена Аника в конце августа родила второго сына. По данным Bild, еще через несколько дней после появления ребенка на свет Нойер сообщил супруге, что не намерен продолжать их брак.

Во время чемпионата мира по... Источник: WITTERS Развернуть

При этом, как утверждает издание, Аника знала о появлении в окружении мужа новой знакомой. В семье уже воспитывался двухлетний сын Лука, а теперь супругам предстоит решать вопросы, связанные с воспитанием двоих маленьких детей.

Мануэль Нойер с Аникой. Источник: Bild

Еще в июне Аника вместе с сыном и матерью футболиста ездила в США, чтобы поддержать Нойера во время чемпионата мира по футболу. Тогда она была беременна их вторым ребенком.

Сейчас Аника вместе с детьми продолжает жить на вилле футболиста на берегу озера Тегернзе. По информации Bild, женщина подыскивает новое жилье в Грюнвальде, пригороде Мюнхена.

Аника Нойер (2024 год). Источник: picture alliance/dpa

Сам Нойер после возвращения из Бразилии должен продолжить восстановление и тренировки на базе "Баварии" на Зебенерштрассе.