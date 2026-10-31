Норвегию шокировали решением заменить ее Россией на чемпионате мира по хоккею U20

Возвращение российских хоккеистов на международные турниры может лишить сборную Норвегии места на молодежном чемпионате мира. Норвежская команда завоевала путевку в элитный дивизион по итогам прошлого сезона, однако теперь ее участие в соревнованиях оказалось под вопросом.

В пятницу, 30 октября, Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российским хоккеистам вновь выступать в турнирах Международной федерации хоккея (IIHF). Постановление вступило в силу немедленно, поэтому сборная России сможет принять участие в молодежном чемпионате мира, который стартует в Канаде в конце 2026 года.

Сборная Норвегии по хоккею. Источник: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

При этом возвращение россиян может изменить состав участников турнира. Норвегия стала последней сборной, которая получила путевку в элитный дивизион после победы в группе А первого дивизиона молодежного чемпионата мира в прошлом году. Теперь именно ее место может достаться российской команде.

В Норвежской хоккейной ассоциации недовольны ситуацией. Спортивный директор организации Петтер Сальстен заявил, что решение CAS стало неожиданным и вызвало серьезные проблемы для подготовки сборной.

"Мы уже завершили все приготовления. Потратили много ресурсов, времени, сил и денег, чтобы отправиться туда. А теперь вместо Эдмонтона мы можем оказаться в Будапеште. Это звучит не очень хорошо", – приводит слова Сальстена шведское издание Expressen.

Петтер Сальстен. Источник: Fredrik Varfjell / TT NYHETSBYRÅN

Функционер отметил, что у норвежской стороны есть опасения как по поводу самого допуска России, так и из-за организационных последствий возможного изменения состава участников.

"Есть опасения прежде всего на уровне ценностей. Мы можем оказаться в ситуации, когда России снова разрешат участвовать. Но есть и практическая сторона вопроса. Это создаст огромные логистические проблемы на всех уровнях. Это вызывает у нас серьезную обеспокоенность", – заявил Сальстен.

Он также выразил недовольство тем, что решение приняли всего за два месяца до начала соревнований. По словам представителя федерации, командам необходимо заранее знать, за какие места они борются и сколько сборных получат повышение или понижение в классе.

"Ты должен знать, за что играешь, когда выходишь на турнир. В системе должна быть справедливость. Все необходимо сообщать заранее, чтобы было понятно, сколько команд поднимаются или опускаются в дивизионе. Нельзя сначала праздновать победу и радоваться результату, а через четыре месяца узнать, что тебя исключили", – отметил Сальстен.

Молодежная сборная России по хоккею. Источник: ANDY DEVLIN / BILDBYRÅN

Теперь Норвежская хоккейная ассоциация ожидает официального решения от IIHF. Молодежный чемпионат мира должен начаться 26 декабря в канадском Эдмонтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IHF) выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который обязал организацию допустить сборные России к своим турнирам.

Решение CAS касается сезона 2026/2027 и чемпионат мира по хоккею среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях, включая первенство в элитном дивизионе, на котором впервые за 20 сыграет украинская сборная.