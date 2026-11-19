Нидерланды развернули почти всю сборную России домой, не пустив на Кубок мира

Почти вся российская делегация по конькобежному спорту не сможет приехать в Нидерланды на этап Кубка мира, который пройдет в начале декабря в Херенвене. По информации нидерландского телеканала NOS, спортсменам и представителям команды отказали в выдаче виз.

О ситуации в четверг, 19 ноября, сообщил представитель российской федерации. По его словам, получить разрешение на въезд удалось только Даниилу Найденышеву. 22-летний конькобежец отправится в Нидерланды самостоятельно, используя французскую шенгенскую визу, которая позволяет въезжать на территорию стран Шенгенской зоны.

Даниил Найденышеву. Источник: instagram.com/daniil.naidenyshev/

В Министерстве иностранных дел Нидерландов при этом заявили NOS, что пока не располагают информацией о визовых заявлениях российской делегации. Поэтому официальное подтверждение отказов со стороны ведомства отсутствует. Причины, по которым российским представителям могли не выдать документы, также не раскрываются.

Международный союз конькобежцев (ISU) с начала нынешнего сезона разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях по конькобежному спорту под нейтральным флагом. Однако это решение не гарантирует им получение виз для участия в турнирах.

Российские конькобежцы не попали на КМ

Нидерланды рассматривают заявления на въезд в соответствии с визовым кодексом Евросоюза. В нем предусмотрена возможность отказа, если заявитель представляет угрозу международным отношениям одной из стран ЕС.

Проблемы с допуском российских спортсменов возникли и в других европейских странах. На четвертом этапе Кубка мира в норвежском Хамаре представители России точно не выступят. Норвегия не разрешает въезд российским спортсменам из-за войны против Украины, используя положения национального миграционного законодательства.

Российские болельщики

Аналогичные ограничения действуют в Швеции и Финляндии. По этой причине российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдет в начале 2027 года в шведском Фалуне.

При этом на первом этапе Кубка мира в Пекине в минувшие выходные выступили 11 российских конькобежцев. Также российская сборная заявлена на второй этап сезона в японском Обихиро, стартующий в пятницу.

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Ранее аналогичная визовая проблема возникла у российских гимнастов. В прошлом месяце Нидерланды отказали во въезде трем представителям России, которые планировали выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Среди них оказалась двукратная чемпионка мира Ангелина Мельникова, которая тренируется в ЦСКА, связанном с российской армией.