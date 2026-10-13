Нидерланды не пустили самую титулованную гимнастку России на чемпионат мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова не сможет выступить на чемпионате мира в Нидерландах после отказа в выдаче шенгенской визы. Вместе с олимпийской чемпионкой въездные документы не получили Виктория Листунова и Анна Калмыкова, сообщила 13 октября Федерация гимнастики России.

Ангелина Мельникова. Источник: ФГР

Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября 2026 года. На турнире разыграют первые олимпийские лицензии на Игры 2028 года, поэтому отсутствие трех представительниц российской сборной может повлиять на ее возможности в борьбе за путевки.

В документах, полученных спортсменками, указана причина отказа: "Одно или несколько государств-членов Шенгенской зоны считают спортсменок угрозой для своих международных отношений". Таким образом, решение объяснили соображениями международных отношений, не уточнив в приведенной формулировке, какие именно страны выступили против выдачи виз.

Мельникову не пустили на ЧМ. Источник: ФГР

Мельникова также оказалась в центре внимания из-за своей политической деятельности в России. По информации 24 Канала, гимнастка участвовала в праймериз партии "Единая Россия" и снималась в политизированной рекламе. Эти обстоятельства ставят под сомнение восприятие ее статуса нейтральной спортсменки европейской стороной.

Шойгу и Мельникова. Источник: РИА Новости

Сама гимнастка резко отреагировала на произошедшее. Она назвала отношение к спортсменкам "нелюдским" и заявила о "банальной несправедливости в спорте". По словам Мельниковой, длительное ожидание решения без ответа деморализовало команду, и теперь у нее самой пропало желание ехать на соревнования.

В комментарии "Спорт-Экспресс" спортсменка также попросила журналистов не беспокоить ее звонками, отметив, что не хочет подробно обсуждать эту ситуацию.

Мельникова и Путин. Источник: Википедия

Мельникова считается самой титулованной действующей российской гимнасткой. На ее счету четыре олимпийские медали, включая одну золотую, а также 11 наград чемпионатов мира, три из которых высшей пробы.

В истории российской спортивной гимнастики после 1991 года по количеству титулов ее опережают завершившие карьеру Светлана Хоркина и Алия Мустафина. Обе завоевали по семь олимпийских медалей, в том числе по две золотые. На чемпионатах мира Хоркина выиграла 20 наград, девять из них золотые, а Мустафина получила 12 медалей, включая три золотые.