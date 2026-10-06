"Ничего толкового не выйдет": Маркевич назвал худшего игрока сборной Украины на старте Лиги наций

Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич негативно высказался об игре защитника Ильи Забарного за сборную Украины в стартовых матчах Лиги наций. Легендарный наставник харьковского "Металлиста" и "Днепра" подчеркнул, что игрок "Пари Сен-Жермена" очень явно и сильно деградировал после того, как сменил английский "Борнмут" на французский клуб.

Об этом Маркевич заявил в интервью порталу Meta.ua. Финалист Лиги Европы 2015 года добавил, что в последнее время Забарный совершает невероятно множество ошибок, которые оказывают непосредственное влияние на результат, и посоветовал тому сменить команду.

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Календар України в Лізі націй. Источник: УАФ

"Складывается впечатление, что он все растерял, что имел. На пике Илья был, когда выступал в Англии. А его переход в "Пари Сен-Жермен" не пошел на пользу защитнику. В основном он сидит на скамейке запасных, а это, безусловно, сказывается на его действиях в составе сборной Украины. Я считаю, что ему нужно менять клуб и играть, а то, если еще годик посидит на лавке, ничего толкового из этого не выйдет. Ситуация будет только ухудшаться", – сказал Маркевич.

Отметим, что Забарный сыграл три полных матча из четырех на старте Лиги наций. Футболист ПСЖ стал одним из неудачников встреч с Северной Ирландией и Венгрией.

Мирон Маркевич. Источник: sport.ua

Андреа Мальдера

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