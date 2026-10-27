"Неважно, что не за Украину": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМ
Ковтун выиграл медаль ЧМ за Хорватию
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Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун выразил восторг по поводу завоевания очередной медали для команды Хорватии. Уроженец Черкасс, который отказался от нашей страны и сменил спортивное гражданство, признался, что получил много поздравлений от бывших соотечественников после "серебра" на мировом первенстве-2026.
Об этом Ковтун заявил в интервью изданию Jutarnij List. 23-летний вице-чемпион Олимпиады в Париже-2024, который стал вторым на ЧМ в Роттердаме в упражнениях на брусьях, подчеркнул, что в Украине высоко оценил его успех, несмотря на то, что он его добился под флагом чужой страны.
Илья Ковтун перешел под флаг Хорватии.
Источник: instagram.com/crogymnastics/
"Тренер сказала мне, что было много публикаций – медаль высоко оценили, – и многие люди из Украины писали, чтобы поздравить меня. Конечно, родители и друзья тоже болели за меня. Неважно, что это было не за Украину – в конце концов, это спорт. Люди в Украине желают мне удачи, а те, кто понимает всю ситуацию, – тем более", – сказал Ковтун.
Накануне Илья прокомментировал провал в многоборье на чемпионате в Нидерландах, где он сенсационно занял 11-е место. Также экс-украинец отметился позорным поступком с россиянином.
Ковтун стал вторым на брусьях на ОИ-2024.
До этого гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.
Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.
В августе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной России назвали Илью слабым соперником.
Ирина Горбачева и Илья Ковту...
Источник: Facebook Ирины Горбачевой
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Илья Ковтун.
Источник: instagram.com/crogymnastics/
Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украиныи и переход в хорватскую национальную команду.