Непобедимый украинский боксер брутальным нокаутом выиграл чемпионский бой. Видео

Украинский боксер Арсений Резниченко (16-0, 10 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге, досрочно завершив поединок против представителя Чехии Филипа Горола (6-6-2, 3 КО). 22-летний уроженец Корсунь-Шевченковского отправил соперника в нокаут точным ударом левой, защитив титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом среднем весе.

Бой состоялся во Львове и стал главным событием вечера бокса "Единые на ринге", организованного промоутерской компанией K.O. Promotions.

Арсений Резниченко победил Филипа Горола. Источник: instagram.com/_reznichenkoa_

Резниченко владел инициативой в поединке и в одном из раундов сумел найти момент для решающей атаки. Украинец нанес акцентированный удар левой рукой, после которого Горол как подкошенный упал на канвас.

Арсений Резниченко отправил в нокаут Горола. Источник: Кадр из видео

Судья моментально остановил встречу, присудив победу хозяину ринга техническим нокаутом.

До встречи с чешским боксером в активе Арсения было 15 побед, девять из которых он одержал досрочно. Горол подходил к поединку с показателями 6 побед, 5 поражений и 2 ничьих.

Арсений Резниченко. Источник: instagram.com/_reznichenkoa_

Свой предыдущий бой Резниченко провел в июне этого года, одолев соотечественника Адама Куприянова (6-4, 3 КО).