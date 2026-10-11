Непобедимый американский боксер поднялся с нокдауна и со скандалом выиграл чемпионский пояс. Видео

Американец Флойд Скофилд (20-0, 13 КО) по очках победил канадца Лукаса Бахди (20-1, 15 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе. Поединок на Wintrust Arena в Чикаго завершился скандалом: рефери дважды не стал засчитывать падения Скофилда как нокдауны, а один из судей отдал американцу победу с разгромным счетом 119:108.

Скофилд начал бой с преимуществом в скорости и передвижении. Американец действовал комбинациями, регулярно ускорялся и менял стойки, тогда как Бахди пытался преследовать соперника и рассчитывал на свою ударную мощь.

В третьем раунде канадец оказался в тяжелом положении. Он дважды пропустил серьезные удары и побывал на полу.

Однако эпизод за секунду до гонга вызвал вопросы: рефери не стал отсчитывать нокдаун, несмотря на падение Скофилда. В четвертом раунде Бахди сумел поймать американца на встречном движении. Скофилд продолжал много перемещаться по рингу, но периодически допускал ошибки в защите. При этом его попытки сблизиться с соперником и навязать борьбу в клинче не всегда приносили результат.

Шестой раунд получился одним из самых напряженных в поединке. Оба боксера пропускали удары и несколько раз оказывались на грани падения. Скофилд снова оказался на настиле ринга, однако рефери не зафиксировал нокдаун. Позже американец еще раз коснулся коленом канваса, но и этот эпизод не привел к отсчету.

Бахди продолжал идти вперед, однако ему не удавалось эффективно отрезать сопернику пути отхода. Канадец часто атаковал размашистыми правыми оверхендами, которые Скофилду было проще предугадывать. По ходу боя Бахди уступал по очкам и нуждался в результативных действиях в заключительных раундах.

В 11-м раунде канадец все же отправил американца на настил, но это оказалось мало для перелома поединка с таким судейством.

После 12 раундов победу Скофилд победил со счетом: 119-108, 115-111 и 116-110