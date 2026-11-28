Непобедимого украинского супертяжа сенсационно нокаутировали на последних минутах чемпионского боя. Видео

Украинский боксер Андрей Новицкий (16-1, 12 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив мексиканцу Сесару Наварро (16-5, 14 КО). Поединок в супертяжелом весе завершился техническим нокаутом в последнем, десятом раунде, а украинец лишился чемпионского пояса WBC International.

Бой состоялся на арене Pechanga Resort & Casino в американском городе Темекула. Новицкий считался фаворитом встречи: он входил в топ-15 рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), тогда как его соперник согласился выйти на ринг всего за несколько дней до поединка.

С первых раундов украинец пытался удерживать мексиканца на дальней дистанции. Однако Наварро постоянно шел вперед, сокращал расстояние и искал возможность атаковать вблизи.

Наварро атаковал. Источник: Кадр из видео

В шестом раунде мексиканец провел несколько результативных атак. Новицкому не удавалось остановить давление соперника в ближнем бою, и он все чаще вступал с ним в открытый обмен ударами.

Новицкий проиграл Наварро. Источник: Кадр из видео

Постепенно постоянные атаки Наварро сказались на состоянии украинского боксера. В заключительном, десятом раунде мексиканец обрушил на Новицкого серию ударов, после которой рефери остановил поединок. 31-летнему одесситу было засчитано поражение техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 апреля Новицкий выиграл титул WBC International в супертяжелом весе, победив американца Александера Флореса (21-6-1, 19 КО).

В мае прошло года Андрей одержал быструю и уверенную победу над перуанцем Давидом Сегаррой (35–13–1, 22 КО). Бой 23 мая в Memorial Hall (Мелроуз, США) завершился уже в первом раунде техническим нокаутом.