Невиданный момент в теннисе от 4-й ракетки мира собрал полмиллиона просмотров за сутки. Видео

Вторая ракетка США Коко Гофф (№4 WTA) подала на пустую половину корта во время полуфинала турнира в Риме, не заметив, что ее соперница Циньвэнь Чжэн отошла к скамейке за другой ракеткой. Несмотря на то, что сам матч был сыгран в мае 2025 года, 11 октября 2026-го видео эпизода вновь завирусилось в сети и набрало более 500 тысяч просмотров за сутки. В комментариях пользователи отмечали, что никогда ранее не видели ничего подобного.

Момент стал вирусным в сети. Источник: x.com/Tiempodetenis1

Момент произошел в решающем третьем сете матча, когда Гофф готовилась подавать при счете 30:0 в своем гейме. Китаянке потребовалась замена ракетки после того, как у нее порвались струны, поэтому китаянка направилась к скамейке.

Циньвэнь Чжэн

Американка настолько сосредоточилась на подготовке к подаче, что не заметила отсутствия соперницы на противоположной стороне корта. Гофф выполнила подачу, направив мяч в пустое пространство.

Гофф не заметила отсутствие соперницы. Источник: Кадр из видео

Когда Гофф поняла, что произошло, она смутилась и закрыла лицо рукой. Чжэн, вернувшись с ракетками, с недоумением посмотрела на соперницу. Необычная ситуация рассмешила обеих теннисисток, зрителей на трибунах и судью на вышке.

Сам матч продолжался около трех часов и завершился победой Гофф со счетом 7:6, 4:6, 7:6. Однако завоевать главный трофей ей не удалось: в финале американка была разгромлена местной тенниситкой Жасмин Паолини со счетом 6-4, 6-2 всего за 1 час и 29 минут