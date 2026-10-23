"Не удалось завезти в Харьков": звезда плавания – о возвращении российских флагов, отъезде украинских чемпионов в Америку и "раненых" бассейнах

Многократный призер Олимпийских игр и вице-президент Федерации плавания Украины Михаил Романчук признал, какой единственный вариант остается у нашей страны после допуска россиян к международным соревнованиям с флагами и гимном. Бывший чемпион мира и Европы на дистанции 1500 метров также отметил, что из-за атак РФ бассейны подвергаются сильным разрушениям, а в Броварах бассейн пришлось временно закрыть на реконструкцию.

В разговоре с OBOZ.UA Михаил рассказал, где живут и тренируются три из четырех украинских финалистов Евро-2026, в том числе единственный чемпион Никита Шеремет, и почему нашим атлетам приходится пропускать Кубки мира.

Михаил Романчук с серебряной медалью.

– Михаил, конечно, сейчас активно обсуждают полноценное возвращение россиян на соревнования – с флагами, гимнами. Каково ваше отношение и что нам делать в такой ситуации?

– На самом деле ситуация очень тяжелая, потому что президент Международной федерации плавания – представитель арабских стран, и мы прекрасно понимаем их отношения со страной-агрессором. Поэтому в этой ситуации Федерация плавания Украины сделала все возможное. И единственное, что нам остается, – это доказывать свои силы спортсменам на дорожках и в бассейне.

Это, к сожалению, сейчас единственный правильный выход – вставать, бороться и показывать результат, несмотря на все условия, в которых тренируются наши спортсмены.

Артем Лобузов

– Иногда бывает, что всемирная федерация принимает какое-то решение в пользу РФ, но Европа немного сдерживает, потому что у нас здесь больше поддержки в этом вопросе.

– Да, потому что президент European Aquatics Антонио Силва приезжал в Украину, он увидел все своими глазами, видел, сколько наших павших воинов. К сожалению, не удалось привезти его в такой город, как Харьков, чтобы он прочувствовал все по полной программе. Почувствовал, увидел, какие разрушения бассейнам причинили не только в Харькове, но и в Днепре и других городах.

Но действительно, эта поддержка со стороны European Aquatics ощущается. Работаем над тем, чтобы эта поддержка была больше и лучше. Будем бороться за себя, за свои права и за наших спортсменов.

Михаил Романчук

– Ряд федераций собирают доказательства того, что российские спортсмены поддерживают политику своей страны и полномасштабное вторжение. Насколько это распространено в вашей федерации? Хватает ли ресурсов охватить все?

– В связи с тем, что российские спортсмены вообще не выступали 4 года на международной арене. Я подсчитал, что они пропустили около 5–6 важных взрослых стартов, и лишь в этом году их допустили под национальными флагами. Как мы видим, сейчас этапы Кубка мира проходят в Азербайджане, Узбекистане и Казахстане. Это довольно лояльные страны. И там российские спортсмены выступают под своими флагами.

Наших спортсменов, к сожалению, там нет. Это, наверное, решение каждого атлета, тренера и главного тренера.

Украинские пловцы в Париже. Источник: Федерация плавания Украины

Максим Овчинников. Источник: Федерация плавания Украины

– Очень тяжело пропускать такие соревнования и поддерживать хорошую соревновательную форму.

– Конечно, когда у тебя больше стартов, особенно такого уровня, и этапов Кубка мира, это гораздо улучшает и облегчает выход на пик формы к чемпионатам мира и Европы, то есть к основным международным соревнованиям.

– И несмотря на то, что нам так тяжело, в Украине регулярно появляются спортсмены, которые выигрывают чемпионаты мира и Европы или становятся их призерами. Этим летом Шеремет завоевал континентальное "золото" на такой короткой дистанции.

– К сожалению, результаты этих спортсменов появляются не благодаря, а вопреки тем условиям, в которых находятся наши пловцы. Очень не хватает материально-технической базы, не хватает спортивной инфраструктуры. Даже бассейн в Броварах, в котором мы в последние годы всегда проводили чемпионаты Украины, сейчас закрылся на реконструкцию, потому что после обстрелов чаша бассейна сильно повреждена. Это приводит к тому, что сейчас этот бассейн непригоден для использования.

Никита Шеремет. Источник: Федерация плавания Украины

Поэтому в декабре у нас планируется абсолютный чемпионат Украины во Львове, а также два старта в 25-метровом бассейне в Виннице. Мы ищем возможности, и действительно не хватает плавательной инфраструктуры, где мы могли бы даже проводить полноценные учебно-тренировочные сборы в безопасности, обеспечить спортсменов всеми материальными условиями для подготовки. К сожалению, этого у нас нет.

– Где преимущественно готовятся наши спортсмены, в частности лидеры?

– Шеремет уже очень долгое время находится в Америке, там же тренируется Владимир Лисовец. Степан Бабенко, который в последнее время тренировался в Броварах, в связи с тем, что бассейн получил "тяжелые ранения", также рассматривает переезд в Америку. Поэтому из четырех финалистов чемпионата Европы-2026 трое находятся в Америке.

Никита Шеремет. Источник: Louisville Swimming & Diving

Никита Шеремет. Источник: Louisville Swimming & Diving

– Они там по какой-то учебной программе?

– Они все там учатся в университетах, выступают в NCAA и на университетских соревнованиях. Они полноценно учатся, живут и могут полноценно проходить подготовку.

Также большой проблемой является то, что у нас не хватает хороших и правильных специалистов. Их становится все меньше, так же как и детей. Поэтому проблем у нас очень-очень много, и с каждым годом их становится все больше и больше.

Владислав Бухов. Источник: Федерация плавания Украины

– За детей идет отдельная борьба, к сожалению, ведь многие уехали из-за войны. Как много спортсменов переходит под другие флаги? Отслеживали?

– За последний год у нас перешла как минимум одна девочка. И Федерация плавания Украины дала разрешение, потому что не хочется разрушать такой спортивный путь пловчихи, несмотря на то, что она приняла такое решение. Я уверен, что большинство спортсменов поняли это решение.

– Почему в последнее время у нас звезды появляются преимущественно в мужском плавании? А в женском уже давно никого не было.

– Трудно сказать. Наверное, это все же комплексная проблема работы тренеров и спортивной инфраструктуры. И в целом в этом списке, к сожалению, очень много пунктов.

Ника Шарафутдинова. Источник: Федерация плавания Украины