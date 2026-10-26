"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун, который отказался от гражданства страны и перешел под флаг Хорватии, провально выступил многоборье чемпионата мира-2026. Обладатель "серебра" в упражнениях на брусьях Олимпиады-2024 не оправдал ожиданий на первенстве планеты в Роттердаме, заняв лишь 11-е место.

Ковтун намеревался взять третью медаль ЧМ в многоборье после бронзовой награды на турнире-2021 и второго места на чемпионате-2023. В интервью порталу Vecernij List 23-летний уроженец Черкасс не смог объяснить причину своей неудачи в Нидерландах.

Илья Ковтун. Источник: instagram.com/crogymnastics/

"К сожалению, мне не удалось сделать то, что я хотел. Я и сам толком не понимаю, что именно произошло. Мы все проанализируем вместе с тренерами, разберемся, где допустили ошибки и что можно улучшить. Надеюсь, в следующем году мы станем еще сильнее и лучше. На коне, кольцах и в опорном прыжке я должен был выступить качественнее. У меня было два падения, да и опорный прыжок получился неидеальным. Просто был не мой день", – сказал Ковтун.

Результаты личного многоборь... Источник: Gym Art Развернуть

Гимнаст Илья Ковтун с флагом Украины. Источник: instagram.com/_kovtun_gym_

В августе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной России назвали Илью слабым соперником.

Арена в Загребе устроила овации экс-украинцу после его победы на первенстве. До этого Ковтун рассказал о том, что получил повреждение перед стартом ЧЕ. Также он назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере.

Ирина Горбачева и Илья Ковту... Источник: Facebook Ирины Горбачевой Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун рассказал о травме, которую получил перед чемпионатом Европы-2026. Он также сделал признание о дебюте за новую команду.