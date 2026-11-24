"Не люблю, когда говорят, что раньше..." Российский боксер сравнил Усика и Холифилда

Российский боксер средней весовой категории Никита Зонь (12-1-1, 10 КО) категорично не согласился с мнением о том, что нынешние представители королевского дивизиона уступают супертяжам прошлых лет. 32-летний представитель РФ отметил, что украинец Александра Усик (25-0, 16 КО) в мастерстве вылядит сильнее, чем легендаорный Эвандер Холифилд.

Такое мнение Зонь выразл в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. Он также признался, что будет болеть именно за нашего суперчемпиона в его возможном противостоянии против Девида Бенавидеса (32-0, 26 КО), который Усик наметил как один из последних на профессиональном ринге.

Александр Усик с чемпионскими поясами.

Эвандер Холифилд

"Буду болеть за Усика. Охота, чтобы он завершил свою боксерскую карьеру на пике. Раз пояса раздает, пора и завершить карьеру. Болеть буду за славян. Не люблю, когда говорят, что раньше бокс был намного лучше. Раньше были мужики и дрались по страшному. Не разделяю. Сейчас тоже дерутся, и очень хорошо. Поэтому я бы поставил Усика выше Эвандера Холифилда", – сказал Зонь.

Добавим, что Беневидес дерзко отреагировал на вызов Усика, пообещав без проблем победить украинского звездного боксера.

Никита Зонь. Источник: Instagram RCC Boxing

Давид Бенавидес

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик попал на видео российского супертяжа и забавно отреагировал на его призыв.