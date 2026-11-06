Величайший хоккеист в истории присоединился к бунту против России

Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с учетом матчей в плей-офф Уэйн Гретцки полностью поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни не пускать в страну сборную России на молодежный чемпионат мира. Выдающийся спортсмен отметил, что власти его страны заняли правильную позицию.

Об этом Гретцки заявил в интервью TSN Canada. Великий, как называют легендарного бомбардира и четырехкратного обладателя Кубка Стэнли, похвалил Карни, отметив, что с ним согласятся очень многие жители Канады.

Уэйн Гретцки

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"Молодец. Думаю, многие игроки и жители Канады считают так же", – сказал Гретцки, рекорд результативности которого в регулярных чемпионатах НХЛ недавно побил россиянин и сооснователь движения Putin Team Александр Овечкин.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) немедленно допустить россиян к своим турнирам. Это решение вызвало шквал недовольства.

Уэйн Гретцки на Олимпиаде-98

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

Сборные Норвегии, Финляндии, Чехии, Дании, Латвии и Швеции отказались играть с россиянами на чемпионате мира-2027. Хозяйка турнира Германия также выступила против приезда сборной РФ на турнир. Также несогласие выразила и сама IIHF.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал IIHF и обвинил ее в проигрыше дела России в CAS.