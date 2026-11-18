Самая титулованная тяжелоатлетка Украины дисквалифицирована за допинг

Международное агентство по тестированию (ITA) объявило о временном отстранении Камилы Конотоп после положительного допинг-теста. В пробе украинской тяжелоатлетки, взятой во внесоревновательный период, обнаружили два запрещенных вещества из класса анаболических стероидов.

Как сообщило ITA 18 ноября 2026 года, допинг-пробу у 25-летней спортсменки взяли 7 сентября. Лабораторный анализ пробы "А" выявил экзогенный тестостерон и андростендиол (адиол). Оба вещества включены в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA) и относятся к классу анаболических андрогенных стероидов.

Эти препараты запрещены как во время соревнований, так и во внесоревновательный период. Их применение может способствовать увеличению мышечной массы и силовых показателей.

Конотоп имеет право потребовать вскрытия и исследования пробы "Б". Если контрольный анализ подтвердит первоначальный результат или спортсменка откажется от его проведения, нарушение антидопинговых правил будет считаться установленным.

Камила Контоп на Олимпиаде.

Кроме того, украинская тяжелоатлетка может оспорить решение о временном отстранении и предоставить объяснения относительно обнаруженных в организме веществ.

В случае подтверждения нарушения ей может грозить дисквалификация сроком до четырех лет. Такое наказание способно лишить Конотоп возможности выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Камила Конотоп считается самой титулованной тяжелоатлеткой Украины современности Она делит лидерство по числу континентальных побед с Ириной Дехой, но превосходит ее по количеству медалей взрослого чемпионата мира и стабильности выступлений на Олимпиадах.

Конотоп в 2022-м выиграла ЧЕ среди юниоров

Камила четырежды выигрывала чемпионат Европы в абсолютной категории: в 2021, 2023 и 2024 годах, а также в апреле 2026-го, когда завоевала титул в весовой категории до 58 кг.

Конотоп выиграла ЧЕ-2021

В 2023 году украинка стала серебряным призером чемпионата мира. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году она заняла пятое место, а на Играх в Париже в 2024-м также представляла сборную Украины, но осталась без награды.

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Конотоп заявила на первую попытку в рывке самый высокий вес среди всех участников – 104 кг. При этом Камила сильно повредила заднюю поверхность бедра.