Самая титулованная гимнастка России со слезами пожаловалась на "нечеловеческое отношение" к россиянам, и потребовала "уважения" из-за недопуска на чемпионат мира. Видео

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова подтвердила, что не получила визу для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах. Спортсменка рассказала о психологическом давлении из-за затянувшегося ожидания документов и раскритиковала решение, которое, по ее словам, затронуло также двух других российских гимнасток.

Мельникова сообщила, что российская делегация столкнулась с проблемами при оформлении виз. По ее словам, первые документы другие участники получили накануне, тогда как паспорта трех гимнасток продолжали задерживать. Вместе с Мельниковой разрешения на въезд ожидали Колмыкова и Стунова.

Шойгу и Мельникова. Источник: РИА Новости

Гимнастка рассказала, что из-за напряжения ей не удалось завершить тренировку на привычном уровне. После прохождения трех снарядов у нее не осталось сил на четвертый. В разговоре с тренерами Мельникова связала трудности с нехваткой психологического настроя.

Она выступила против ограничений, которые, по ее мнению, возникают из-за смешения спорта и политики.

"Для меня спорт это единственная платформа, где можно победить действительно честно", –отметила гимнастка. Она подчеркнула, что результат на соревнованиях должен зависеть от подготовки и проделанной работы спортсмена.

Ангелина Мельникова. Источник: Кадр из видео

Наибольшее возмущение у Мельниковой вызвало то, что российские гимнастки, по ее словам, прошли официальный отбор на чемпионат мира через чемпионат Европы. Спортсменка указала, что команда заработала право выступить на турнире, однако столкнулась с препятствиями при оформлении документов.

Мельникова расплакалась. Источник: Кадр из видео

"Это просто какое-то нечеловеческое, мне кажется, отношение", – заявила Мельникова. Она добавила, что задержка с визами деморализует команду, поскольку остальные участники уже прибыли на место проведения чемпионата и приступили к тренировкам.

"Хочется, чтобы все было честно, справедливо и чтобы тебя уважали как команду, одну из сильнейших команд в мире по спортивной гимнастике", – заявила Мельникова.

Последние слова гимнастка произносила со слезами на глазах. Она призналась, что ей хочется плакать, а из-за отношения к спортсменкам у нее уже пропало желание ехать на чемпионат мира, даже если визы в итоге выдадут.

"Ты уже даже из-за того, что над тобой так издеваются, сам ехать не хочешь. А какой смысл?" –сказала Мельникова, отметив, что остальные участники уже находятся на месте соревнований и тренируются.

Ангелина Мельникова. Источник: Кадр из видео

Мельникова считается самой титулованной действующей российской гимнасткой. На ее счету четыре олимпийские медали, включая одну золотую, а также 11 наград чемпионатов мира, три из которых высшей пробы.

Ангелина Мельникова. Источник: ФГР

В истории российской спортивной гимнастики после 1991 года по количеству титулов ее опережают завершившие карьеру Светлана Хоркина и Алия Мустафина. Обе завоевали по семь олимпийских медалей, в том числе по две золотые. На чемпионатах мира Хоркина выиграла 20 наград, девять из них золотые, а Мустафина получила 12 медалей, включая три золотые.

Мельникова и Путин. Источник: Википедия

Мельникова также оказалась в центре внимания из-за своей политической деятельности в России. Гимнастка участвовала в праймериз партии "Единая Россия" и снималась в политизированной рекламе.