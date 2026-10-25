Самая красивая спортсменка Украины сделала откровенное признание про свое тело перед стартом сезона

Она тренируется в Киеве и по...

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко возобновила тренировки после завершения летнего сезона и отпуска. По словам уроженки Бахмута, которая считается самой красивой спортсменкой нашей страны, после отдыха ей пришлось заново привыкать к нагрузкам, поскольку за время перерыва тело отвыкло от тренировочного процесса.

Сейчас Юлия готовится к зимней части следующего сезона. Она тренируется в Киеве и постепенно набирает форму после перерыва.

"Уже тренируюсь два с половиной недели. Постепенно вышла из отдыха. Было тяжело: тело все забывает. Сейчас продолжим подготовку в Киеве. Настроение хорошее, боевое. Нужно нагулять аппетит к соревновательному сезону: больше работать, но без мыслей о будущих стартах", – отметила 28-летняя прыгунья в интервью "Суспильне".

Юлия Левченко. Источник: instagram.com/levchenkou

Сезон-2026 стал одним из самых успешных в карьере Левченко. Она завоевала "серебро" чемпионата мира в помещении, а также выиграла этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямене, где завоевала "золото".

Однако летняя часть года прошла для украинской спортсменки не без проблем. В июне она получила бытовую травму и почти на два месяца выпала из соревновательного графика. После восстановления Левченко выступила на четырех турнирах, но ни на одном из них не поднялась на пьедестал.

Юлия Левченко пропустила сор... Источник: instagram.com/levchenkou Развернуть

Последним международным стартом сезона стал Абсолютный чемпионат мира, в котором участвовали три украинские прыгуньи в высоту: Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Левченко завершила соревнования на шестом месте, преодолев планку на высоте 1,86 метра.

Юлия Левченко. Источник: instagram.com/levchenkou

Спортсменка также подвела итоги восстановления после травмы. По ее словам, возвращение к соревнованиям помогло убедиться, что она готова продолжать выступления.

"Да, восстановилась. Почувствовала это, когда вышла на соревнования после травмы. Очень сомневалась и боялась, но все сказали, что уже можно. Это сработало. Все вопросы прошлого сезона закрыты, можно смело идти в следующий", – заявила Левченко.

Юлия Левченко. Источник: instagram.com/levchenkou

Теперь украинская прыгунья продолжает подготовку к зимнему сезону. После перерыва она уже вернулась к тренировочной работе и намерена постепенно увеличивать нагрузку.