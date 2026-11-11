Лучший футболист сборной Украины отказался выступать в Украине и уехал за границу

Алексей Гуцуляк определился с продолжением карьеры после четырех месяцев без клуба. 28-летний вингер сборной Украины подписал двухлетний контракт с казахстанским "Ордабасы", отказавшись от продолжения выступлений в украинском чемпионате.

О переходе 11 ноября объявила пресс-служба клуба из Шымкента. Гуцуляк присоединился к новой команде на правах свободного агента после ухода из житомирского "Полесья" летом 2026 года. В Казахстане украинец будет выступать под седьмым номером.

Гуцуляк перешел в Ордабасы. Источник: https://www.instagram.com/fc__ordabasy

Решение продолжить карьеру за границей футболист принял еще после завершения предыдущего сезона. Несмотря на интерес со стороны украинских клубов и возможность остаться в УПЛ, Гуцуляк не стал продлевать соглашение с "Полесьем". Приоритетом для него было выступление в иностранном чемпионате.

Алексей Гуцуляк

В начале ноября менеджер футболиста Олег Авдыш подтвердил, что возвращение в украинский футбол практически исключено. В интервью изданию "Украинский футбол" он заявил: "На 99% Гуцуляк продолжит карьеру за границей".

Алексей Гуцуляк и Виталий Миколенко. Источник: УАФ

Вариантов для продолжения карьеры у украинца было несколько. По информации менеджера "Ордабасы" Бейбита Алибекова, интерес к вингеру проявляли итальянский "Удинезе" и бельгийский "Андерлехт". Также у футболиста были предложения из чемпионатов США и Японии. Среди других вариантов упоминались клубы Ближнего Востока.

Сборная Украины по футболу

В итоге Гуцуляк остановился на казахстанском клубе. По словам Алибекова, одним из факторов выбора было желание украинца получить ведущую роль в новой команде, а не бороться за место в составе в качестве игрока ротации.

Для Гуцуляка "Ордабасы" станет первым зарубежным клубом на взрослом уровне. В 2016 году он находился в системе испанского "Вильярреала", однако основную часть профессиональной карьеры провел в Украине, выступая за "Карпаты", "Десну", "Днепр-1" и "Полесье".

Алексей Гуцуляк с президентом ФК "Полесье". Источник: instagram.com/alexeygutsuliak/

В украинской Премьер-лиге вингер сыграл 226 матчей, забил 52 мяча и отдал 32 результативные передачи. За национальную сборную он дебютировал в 2024 году. На его счету 16 матчей и шесть голов.

Алексей Гуцуляк. Источник: instagram.com/alexeygutsuliak/

В 2025 году Гуцуляк стал лучшим бомбардиром сборной Украины, забив пять мячей в девяти встречах. Однако продолжительная пауза без клубной игровой практики сказалась на его положении в национальной команде: осенью 2026 года футболист не получил вызов на матчи сборной.

Алексей Гуцуляк. Источник: instagram.com/alexeygutsuliak/

Официальный дебют украинца за "Ордабасы" состоится не раньше марта 2027 года. Сезон в чемпионате Казахстана уже завершился, поэтому до начала следующего первенства Гуцуляк сможет готовиться к выступлениям за новую команду.

Алексей Гуцуляк. Источник: instagram.com/alexeygutsuliak/

Гуцуляк в минувшем году забил пять голов и сделал две результативные передачи в девяти матчах за национальную сборную Украины, став ее лучшим бомбардиром.