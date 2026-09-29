"Самое странное фото в истории спорта" собрало 620 000 просмотров за сутки

Фотография с церемонии награждения чемпионата мира по велоспорту в Монреале неожиданно стала вирусной в социальных сетях. Главным объектом обсуждения оказался новый чемпион мира Брэндон Макналти, чей внешний вид на подиуме вызвал тысячи комментариев и шуток пользователей.

После победы в групповой гонке мирового первенства американский велогонщик оказался в центре внимания не только благодаря спортивному достижению. Снимок с награждения, на котором 28-летний спортсмен стоит рядом с Майклом Мэттьюсом и Матье ван дер Пулом, стремительно разошелся по интернету и за сутки набрал более 620 тысяч просмотров.

Фото Брендона Макналті набра... Источник: x.com/ardillawer Развернуть

Пользователей удивило то, что Макналти на фото выглядит значительно старше своего возраста. В комментариях появились десятки мемов и шуток. Многие отмечали, что серебряный призер Мэттьюс и обладатель "бронзы" ван дер Пул на фоне американца выглядят заметно моложе, несмотря на то что сами старше чемпиона. Некоторые называли такое преображение "самым необычным в истории спорта".

Трійка призерів

Причиной необычного внешнего вида спортсмена специалисты и болельщики называют сразу несколько факторов. Прежде всего, речь идет о колоссальной физической нагрузке. Участники мирового первенства провели на дистанции более шести часов, преодолев 273,4 километра по сложному маршруту. После финиша Макналти рассказывал, что был полностью истощен и испытывал сильные судороги.

Брендон Макналті на фініші

Дополнительную роль сыграла смена имиджа. Незадолго до чемпионата мира американец осветлил волосы после проигранного спора своему партнеру по UAE Team Emirates XRG Тадею Погачару. Светлый цвет волос, усы и особенности прически визуально сделали спортсмена значительно старше.

Брендон Макналті

Кроме того, у велогонщика есть дерматологические проблемы, которые стали более заметны после длительного пребывания на солнце, воздействия ветра и серьезных нагрузок. На итоговом изображении все эти факторы наложились друг на друга, создав необычный эффект.

Брендон Макналті на полі перемоги

Еще одним обстоятельством стал тяжелый сезон. В течение года Макналти перенес желудочную инфекцию, а летом оказался участником инцидента с автомобилем незадолго до старта "Тур де Франс". Последствия этих событий также могли сказаться на его внешнем виде.

Несмотря на обсуждение фотографии, главным итогом чемпионата мира остается спортивный результат американца. 27 сентября в Монреале Макналти провел решающую атаку за 33 километра до финиша и удержал преимущество до конца дистанции, завоевав титул чемпиона мира в групповой гонке.

Брендон Макналті виграв ЧС

Этот успех стал историческим для велоспорта США. Макналти оказался первым американским гонщиком за 33 года, которому удалось выиграть мировое первенство в этой дисциплине. Теперь спортсмен будет выступать в радужной майке чемпиона мира на заключительных классических гонках сезона в Италии.