"Вряд ли можно говорить": в Кремле отреагировали на бунт стран ЕС против рооссийских спортсменов

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пожаловался на то, что России вряд ли удастся добиться переноса соревнований из тех стран, которые отказали в визах спортсменам из РФ. По его словам, на сегодняшний день такая возможность не просматриваеться, а террористическое государство не хочет "навредить интересам" атлетов.

Об этом Песко заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Вести – Москва". Один из главных приспешников диктаторского режима Владимира Путина добавил, что многие европейские страны якобы несправедливо не выполняют рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допускук россиян на турниры.

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

"Мы видим, что пока вряд ли можно об этом говорить. Видим, что МОК и решения многих федераций в пользу наших спортсменов саботируются откровенно на национальном уровне, то есть государства заявляют, что они не будут давать визы. Ситуация сложная, она беспрецедентная, требует дополнительных усилий, но, опять же, очень терпеливых действий. Главное – не навредить интересам наших спортсменов. Главное – им помочь скорее начать выступать на международных соревнованиях", – сказал Песков.

Дмитрий Песков. Источник: ТАСС

Накеануне стало известно, что семь государств Евросоюза потребовали немедленно прекратить выдачу виз российским и беларуским спортсменам, которым международные федерации постепенно разрешают возвращаться на соревнования.

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, после решения Спортивного арбитражного суда от 30 октября российские хоккейные команды получили возможность вернуться на международные турниры. Однако Канада, принимающая молодежные соревнования в декабре, запретила въезд российской сборной.