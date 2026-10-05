"Зачем мне переживания": легенда "Динамо" отказался смотреть матчи сборной Украины

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо признался, что не намерен больше смотреть матчи сборной Украины. Накануне игры "сине-желтых" с Венгрией в Лиге наций опытный специалист отметил, что ему было стыдно за фиаско национальной команды в поединке против Северной Ирландии.

Об этом Сабо заявил в интервью порталу Meta.ua. Бывший тренер сборной Украины подчеркнул, что нынешние футболисты национальной команды просто саботируют матчи и не выкладываются на поле. Знаменитый динамовец добавил, что возмущен отношением игроков к матчам.

Игроки сборной Украины. Источник: УАФ

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"Извините, а что сборная – команда для проб? Для этого есть клуб, а в сборную приезжают лучшие футболисты страны, которые должны лечь костями на поле. А было ли это в матче с Северной Ирландией? Нет. Кто в этом виноват? Только тренер. После этого матча я долго не мог заснуть, настолько мне было стыдно за игру своей сборной. Сказал себе, что больше не буду их смотреть. Ну зачем мне на старости лет такие переживания. С Венгрией ставлю на 0:0 или 1:1", – сказал Сабо.

Отметим, что игра "сине-желтых" и мадяров состоится 5 октября. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Венгрия. Время начала – 21:45.

Йожеф Сабо. Источник: ФК "Динамо" Киев

Андреа Мальдера. Источник: УАФ

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