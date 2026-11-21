Следующий месяц – решающий. Могут ли исключить "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов на фоне 114 нарушений

До вердикта по делу "Манчестер Сити" остается один месяц. Уже на Рождество мы должны услышать решение по апелляции, поданной английским клубом. Но это будет решение для АПЛ – распространится ли оно на Лигу чемпионов? Ведь это разные юрисдикции, независимые друг от друга. Но будет ли решение об отстранении приоритетным для всех сторон? OBOZ.UA рассказывает о самом громком деле года и его влиянии на элитные международные соревнования.

Сколько еще времени есть на апелляцию?

Несмотря на то, что независимая комиссия признала "Манчестер Сити" виновным в 114 нарушениях (в том числе в отношении финансового фейр-плей), никаких санкций не назначили, поскольку в октябре клуб подал официальную апелляцию. Теперь работает еще одна комиссия, которая должна вынести итоговый вердикт. Иронично, он будет вынесен на Рождество, а может, и только в начале января, потому что по делу очень много документов для изучения. К сезону 26/27 "Сити" подошел без нарушений, поскольку по действующим финансовым правилам УЕФА потолок составляет 70%, тогда как у манчестерцев этот показатель составляет всего 61,7%.

Потенциально ЛЧ остается гла... Источник: Sky Sports Развернуть

АПЛ может отправить "Сити" хоть в Национальную лигу. Но на ЛЧ это не повлияет

Даже если "Сити" ждет самое суровое наказание, исключение клуба из Лиги чемпионов невозможно. Действующие регламенты АПЛ и УЕФА не пересекаются. Несмотря на то, что число нарушений достигло сотни (114 штук), каждое из них по закону было совершено на территории Англии, то есть это внутренняя юрисдикция английской Премьер-лиги. Комиссия по этому делу не имеет полномочий напрямую запретить команде Марески выйти в ЛЧ или лишить ее единственного трофея в 2023 году. Зеленый свет для участия в квалификации может быть перекрыт только в рамках отдельных процедур УЕФА.

В этом сезоне АПЛ не станет назначать никаких наказаний. Ведь лиге необходимо собрать 15 из 20 голосов в поддержку, а предписание вступит в силу в сезоне 27/28. Более того, понижение "МанСити" в Чемпионшип тоже не планируется, поскольку это станет финансовым и репутационным ударом. Скорее всего, команда получит штраф в размере нанесенного ущерба (он может достигнуть миллиарда евро), лишение очков на старте и трансферный бан. В таком случае клуб успешно выдержит потери, но максимум сможет квалифицироваться только в Лигу Европы весной 2028-го.

Сейчас "Сити" идет в лидерах Лиги чемпионов. Источник: Sky Sports

Что говорят регламенты?

В документах можно найти сразу три реальных механизма, которые юридически могут ударить по участию "Сити" в Лиге чемпионов из-за финансовых махинаций. В национальном чемпионате те же снятые очки могут просто не дать клубу даже математической возможности добраться до зоны еврокубков. Но есть нюанс: если клуб через полгода выиграет ЛЧ, то гарантированно поедет играть, даже если наказание очками будет распространяться на несколько лет вперед. Манчестерский клуб может быть лишен лицензии со стороны Футбольной ассоциации Англии, что тоже предусмотрено регламентом, но это маловероятно для одного из сильнейших представителей Англии на данный момент.

Но именно этот фактор может повлиять на УЕФА. Помните, как было с нашим "Днепром" сразу после финала Лиги Европы? Команда столкнулась с огромными долгами и, несмотря на то что в 2016 днепряне завоевали бронзу, УЕФА лишила их путевки в еврокубки, а через год уже УПЛ отправила сразу во Вторую лигу. Так же и в этом случае: при проверке новой отчетности внимание будет усиленным, что может дать повод АПЛ отказать в выдаче лицензии. Этим может воспользоваться и Европа, отказав в квалификации в Лигу чемпионов на следующий евросезон из-за нарушения критериев финансовой добросовестности.

УЕФА не имеет рычагов влияния?

Пока нет окончательного документа, Европейская федерация футбола связана и сталкивается с юридическим барьером. Журналист Сезар Аугусто Лондоньо писал, что "Сити" готовы отстранить от любых еврокубков на целых 10 лет, однако регламент УЕФА содержит серьезные препятствия. Мало кто вспомнит, но 6 лет назад хорошо известный украинцам Спортивный арбитражный суд в Лозанне уже отменил двухлетний бан для команды после таких же обвинений за период 2012-2016 годов.

УЕФА почти не имеет рычагов... Источник: Sky Sports Развернуть

Единственная лазейка для нового расследования со стороны УЕФА – финансовый отдел организации может инициировать новое дело, которое регулирует статья 4 Регламента ЛЧ, о допуске к соревнованиям. Однако только в том случае, если после Рождества та же спецкомиссия АПЛ полностью раскроет текст и там появятся новые доказательства прямого мошенничества. Правовая сторона вопроса будет упираться в принцип res judicata – невозможность повторного наказания за те же эпизоды. А значит, с учетом срока давности (не более 5 лет с момента совершения нарушения) голубой "Манчестер" выйдет сухим из воды – напрямую в Этап лиги.

Да, Лига чемпионов и "Манчестер Сити" взаимозависимы, они не смогут существовать друг без друга. Для турнира это крупный и постоянный участник, за которым следуют фанаты и большие деньги, а значит – прибыль. В свою очередь, юристы со стороны клуба тоже будут бороться за сохранение права на ЛЧ, ведь для них это статус и репутация, ну и деньги. Но даже после штрафов от АПЛ "Сити" все еще сможет выиграть Кубок Англии, даже играя в Чемпионшипе, и все равно получить путевку в еврокубки. В этом деле все будет зависеть от текста окончательного вердикта после апелляции. Все стороны вопроса будут изучать его очень тщательно, обращая внимание буквально на каждую букву.