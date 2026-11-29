"Надежды больше нет". Норвегия "отменила" Россию на Кубке мира по лыжным гонкам

Российские лыжники не выступили на втором этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме из-за визовых ограничений, введенных местными властями. Даже наличие шенгенской визы не позволило спортсменам, получившим нейтральный статус, въехать в страну.

О невозможности участия в соревнованиях сообщил российский лыжник Савелий Коростелев. После выступления на первом этапе Кубка мира в финской Руке он подтвердил телеканалу TV 2, что российская делегация не сможет отправиться в Норвегию.

"Мы не приедем в Тронхейм", – заявил спортсмен. На вопрос о перспективах участия в норвежском этапе Коростелев ответил: "Надежды больше нет".

Савелий Коростелев. Источник: ANTTI AIMO-KOIVISTO / AFP / NTB

Ранее российские лыжники смогли выступить в Руке, поскольку имели разрешение на проживание в Шенгенской зоне. Однако в Норвегии действовали другие правила: местные власти запретили въезд российским и белорусским профессиональным спортсменам, включая тех, кто получил допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Окончательное решение стало известно после того, как Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии направило соответствующие разъяснения полиции Тронхейма. В письме указывалось, что ни один тип шенгенской визы не давал права на въезд в страну спортсменам с нейтральным статусом AIN.

Получение документа подтвердил руководитель отдела соревнований и медиаправ Норвежской лыжной федерации Терје Лунд. По его словам, организация передала письмо Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Федерации лыжных гонок России, подчеркнув, что самостоятельно трактовать положения документа не уполномочена.

Терье Лунд

Министр юстиции Норвегии Астри Ос-Хансен также подтвердила ужесточение визовой политики. По ее словам, миграционные и полицейские ведомства получили указание выдворять российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий персонал, прибывающих в страну для участия в соревнованиях.

Астри Ос-Хансен

Ограничения распространялись в том числе на спортсменов, уже получивших визы Норвегии или других государств Шенгенской зоны. При этом обладатели действующего разрешения на проживание в одной из стран Шенгена сохраняли право на въезд и пребывание в Норвегии.

На этапе в Тронхейме планировали выступить Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Наталья Терентьева и Сергей Волков. Следующим соревнованием Кубка мира после норвежского этапа станет турнир в швейцарском Давосе, который пройдет с 11 по 13 декабря.

Дарья Непряева

Главный тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что пропуск соревнований лишит спортсменов необходимой соревновательной практики. Он также назвал решение норвежских властей дискриминацией по национальному признаку.