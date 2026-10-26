На видео попало, что Моуриньо сделал с Луниным после матча "Реала" с "Барселоной"

Накануне мадридский "Реал" в принципиальном противостоянии обыграл на выезде своего главного соперника каталонскую "Барселону" – 2:1. Одним из героев встречи стал украинский вратарь столичного клуба Андрей Лунин, который записал на свой счет пять сейвов.

Сразу после поединка главный тренер "сливочных" Жозе Моуриньо первым делом направился поблагодарить нашего соотечественника за великолепную игру. Португалец обнял Лунина, а в ответ украинец приподнял своего наставника. Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, опубликовал таблоид The Sun.

Жозе Моуриньо

Для Лунина поединок на "Камп Ноу" стал первым в стартовом составе мадридцев с мая нынешнего года. Украинец заменил в "рамке" бельгийца Тибо Куртуа, который заболел гриппом.

В матче с "Барселоной" наш вратарь показал стабильную игру. Особенно запомнился момент на 66-й минуте, когда Лунин невероятным сейвом спас "Реал" от верного гола после удара соперника головой.

Лунин демонстрировал спокойствие

Для каталонской команды поражение в Эль-класико стал первым в сезоне чемпионата Испании и вторым подряд после фиаско в игре с ПСЖ в Лиге чемпионов.