Блог | Переименования Дворца спорта в Киеве пришлось ждать 33 года

7 ноября 1993 года киевский "Спартак" проводил в Бухаресте очередной матч еврокубкового турнира против румынского "Рапида".

После того как Игорь Евдокимович Турчин дал своим подопечным установку на второй тайм, он опустился на стул и произнес: "Девочки, мне плохо, я умираю". В раздевалке в Бухаресте перестало биться неутомимое сердце великого тренера.

Матч был остановлен. Игоря Евдокимовича не стало в возрасте 56 лет.

Примерно через месяц, работая в популярной в то время газете "Киевские ведомости", я выступил с предложением к спортивному руководству страны и Киевской городской администрации присвоить столичному Дворцу спорта имя Игоря Турчина.

Именно на этой арене "Спартак" – 13-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов и 20-кратный чемпион СССР – проводил свои победные матчи при переполненных трибунах. Спортивная Украина гордилась гандбольным "Спартаком", в составе которого выступали двукратные олимпийские чемпионки и двукратные чемпионки мира.

Свою инициативу я аргументировал тем, что во многих странах мира спортивные сооружения – дворцы спорта, стадионы и легкоатлетические манежи – носят имена выдающихся спортсменов. В частности, это стадион Жана Буэна в Париже, стадион Ива дю Мануара в Коломбе, стадион Луиджи Феррари в Генуе, стадион Ромео Ментик в Виченце, стадион Джузеппе Меаццы в Милане и многие другие спортивные арены.

Поначалу мое предложение получило поддержку, однако со временем дело так и не сдвинулось с места.

Позже с такой же инициативой выступили легендарные гандболистки "Спартака" – Галина Захарова, Людмила Бобрусь, Татьяна Кочергина, Мария Литошенко и Наталья Шерстюк. Но и на этот раз их обращение не получило продолжения.

И вот наконец это свершилось. Реализации этой идеи пришлось ждать 33 года. Недавно Национальный олимпийский комитет Украины во главе с олимпийским чемпионом Вадимом Гутцайтом принял решение: в год 90-летия со дня рождения выдающегося украинского тренера Игоря Евдокимовича Турчина присвоить киевскому Дворцу спорта его имя.

Спасибо от всех поклонников гандбола и всей спортивной общественности страны за это решение!