На камеру попало лицо Орбана после победы Украины над Венгрией в Лиге наций. Фотофакт

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил матч сборной против Украины в Лиге наций, где камеры запечатлели его расстроенное лицо на трибуне после поражения хозяев поля. Политик с кислым выражением лица наблюдал за концовкой игры и поспешил покинуть арену.

Орбан на матчі Угорщина — Україна Источник: x.com/PunishedRWR

Сама игра завершилась исторической победой Украины со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана на 42-й минуте. Перед стартом матча венгерские болельщики освистали украинский гимн , а в завершении игры произошла массовая потасовка на фоне эмоциональной реакции хозяев поля.

Капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи признал нехватку сил для победы, а вратарь Балаж Тотт счел результат несправедливым.