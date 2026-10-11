Магучих получила знак признания в космосе. Фотофакт

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила именную малую планету, зарегистрированную в официальном каталоге астероидов. Небесное тело носит название (57915) Mahuchikh в честь олимпийской чемпионки и рекордсменки мира.

Ярослава Магучих (слева)

Астероид обнаружили 9 марта 2002 года на горе Бигелоу в американском штате Аризона в рамках проекта Catalina Sky Survey. Изначально ему присвоили предварительное обозначение 2002 EB110, а имя украинской спортсменки он получил в 2025 году после ее успешного сезона годом ранее. Сведения о названии опубликованы в официальном бюллетене Рабочей группы по номенклатуре малых тел (WGSBN).

Название астероида в честь Магучих

Астероид (57915) Mahuchikh относится к троянским астероидам Юпитера. Эти небесные тела движутся вокруг Солнца вблизи орбиты крупнейшей планеты Солнечной системы. Объект входит в группу L4, которую также называют "греками". Это означает, что он движется по орбите Юпитера, опережая планету-гиганта на 60 градусов. Он как будто "бежит" впереди.

Типичный троянский астероид выглядит следующим образом:

Каменная глыба неправильной формы (похожая на картофелину), так как его масса слишком мала, чтобы собственная гравитация придала ему идеально круглую форму планеты.

(похожая на картофелину), так как его масса слишком мала, чтобы собственная гравитация придала ему идеально круглую форму планеты. Темная угольная поверхность, часто покрытая кратерами от столкновений с другими мелкими метеоритами за миллиарды лет существования.

Теоретический вид троянского астероида. Источник: Иллюстрация сгенгерирована ИИ

В описании небесного тела перечислены главные достижения Магучих на международной арене. Украинка является олимпийской чемпионкой Парижа-2024и автором мирового рекорда в прыжках в высоту – 2,10метра.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 октября в Киеве на "Площади звезд" открыли символическую звезду в честь Магучих.

Среди украинских спортсменов собственный астероид есть и у братьев Кличко. Небесное тело носит название (212723) Klitschko. Именами выдающихся украинцев также названы астероиды, связанные с Тарасом Шевченко, Лесей Украинкой, Сергеем Королевым, Борисом Патоном и Иваном Пулюем.