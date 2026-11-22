МИД РФ заявил о величии России и стал посмешищем у российских болельщиков

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением о невозможности изоляции страны в мировом спорте. В ведомстве уверені, что попытки отстранить Россию от мирового спорта обречены на провал.

Поводом для очередного выступления дипломатов из РФ стало решение Норвегии ограничить въезд россиянам для участия в спортивных соревнованиях.

В министерстве назвали такие меры дискриминационными и противоречащими принципу "спорт вне политики". Там также подчеркнули, что Россия намерена продолжать защищать интересы своих спортивных федераций и атлетов, в том числе через международные судебные инстанции.

"Наша страна была и остается великой спортивной державой, а любые попытки изолировать или вытеснить ее из глобального спорта бесперспективны и заранее обречены на провал", – заявили в МИД.

Россию не пускают на ЧМ

Российские болельщики встретили это заявление насмешками. В комментариях пользователи указывали на то, что изоляция российского спорта уже стала реальностью, а слова о ее провале пока не подкреплены конкретными результатами.

"По-моему, вытеснение прошло успешно", – написал один из комментаторов. Другой пользователь заметил: "Так уже изолировали, успешно". Еще один участник обсуждения иронично добавил: "Так они уже успешны. В чем провал-то?"

комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Некоторые болельщики обратили внимание на отсутствие практических действий со стороны ведомства. "Так может уже делом свои слова подтвердите? Пока что провалом обречены все ваши попытки вернуть Россию в мировой спорт", – написал пользователь.

комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другие комментаторы потребовали объяснить, каким образом МИД собирается добиваться возвращения российских спортсменов на международные старты.

"Слова, слова. А где дела и действия? Где? На позорное отношение к нашим спортсменам недружеских стран", – говорится в одном из сообщений.

комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Отдельные участники дискуссии напомнили о продолжительности отстранения российских атлетов и последствиях пропуска крупных турниров для их карьеры.

"Ну на пять лет изолировали, и еще минимум года два этот бан продлится. Что такое семь лет, это почти два олимпийских цикла и половина спортивной карьеры отдельного спортсмена", – отметил один из болельщиков.