"Мы в заднице". Футболист сборной Украины не сдержался в прямом эфире после поражения от Северной Ирландиию. Видео

Защитник сборной Украины Илья Забарный эмоционально высказался после поражения от Северной Ирландии в матче пятого тура Лиги наций. Футболист признал, что национальная команда переживает серьезный кризис, и взял на себя ответственность за неудачный результат.

Встреча состоялась 14 ноября и завершилась победой североирландцев со счетом 1:0. Единственный гол на 68-й минуте забил Трэй Хьюм. После финального свистка Забарный ответил на вопросы журналистов телеканала Megogo и не стал скрывать разочарования игрой украинцев.

Мальдера и Забарный

Защитник признал, что команда уступила сопернику в борьбе, а также допустила ошибки, которые сказались на результате. При этом он призвал не искать виноватых среди партнеров по сборной и предложил направить критику лично в его адрес.

"Если хотите кого-то обвинять, обвиняйте меня. Я тоже возьму на себя ответственность. Я опытный игрок и должен больше требовать прежде всего от себя, а также от своих партнеров. Где-то я недодал, где-то ошибся", – заявил футболист.

Забарный в матче против Северной Ирландии

Затем Забарный использовал нецензурное выражение, характеризуя положение национальной команды.

"Нам, извините, глубоко в заднице. Но нужно поднимать голову и всем вместе выбираться оттуда. Вот и все", – сказал защитник.

Поражение от Северной Ирландии стало для Украины третьим подряд в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Команда окончательно потеряла шансы на выход в дивизион A.

В заключительном туре 17 ноября украинцы сыграют против Грузии. Чтобы сохранить место в дивизионе B без стыковых матчей, сборной необходимо не проиграть эту встречу.