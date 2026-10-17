"Мы пытались..." В Италии вынесли вердикт футболисту сборной Украины

Главный тренер "Болоньи" Раффаэле Палладино заявил, что Артему Довбику придется ждать своего шанса на поле, несмотря на успешные выступления во время паузы на матчи сборных. По словам наставника, 29-летний футболист сборной Украины получил небольшое повреждение мышцы-сгибателя, но сможет рассчитывать на игровое время, когда тренер предоставит ему такую возможность.

"Мы пытались дать ему игровое время как в молодежной команде, так и в матче против "Асколи" во время двухнедельной паузы на игры сборных. Он хорошо справился, но затем у него возникла небольшая проблема с мышцей-сгибателем", – отметил тренер в интервью Sos Fanta.

Артем Довбик (справа)

Наставник подчеркнул, что Довбик уже набрал определенное количество игровых минут на поле, но для возвращения в состав ему необходимо дождаться своего шанса. При этом специалист призвал украинца сохранять спокойствие и заверил, что возможность проявить себя у него появится.

"Пока я не выпущу его на поле, ему придется ждать своей возможности. Но он должен сохранять спокойствие, потому что его момент наступит", – добавил тренер.

Раффаэле Палладино

В качестве примера специалист привел Энема, который также ждал своего шанса. По его словам, другим футболистам команды тоже приходится конкурировать за игровое время, однако каждый из них получит возможность выйти на поле.

"Другим игрокам тоже нужно ждать своего шанса, но они могут быть уверены, что я им его предоставлю", – заявил наставник.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 сентября Довбик стал одним из главных героев домашнего матча против "Сассуоло" в третьем туре Серии А. После финального свистка трибуны стадиона "Ренато Далль'Ара" аплодировали форварду сборной Украины и скандировали его фамилию.

Артем Довбик

Напомним, что Довбик перешел в "Болонью" 30 июля. Трансфер оформлен на правах сезонной аренды из римской "Ромы" до конца сезона-2026/27.