"Мы очень счастливы от этого путешествия". Что за клуб "Комо", который зажигает в ЛЧ, и как возник большой футбол у озера

Комо в этом году заиграло новыми красками – это уже не только всемирно известное озеро. Сегодня в Лиге чемпионов зажигает одноименный клуб под руководством именитого Сеска Фабрегаса. Но как началась эта история? Чем сегодня руководствуется испанец и удастся ли "Комо" добиться чего-то большего, чем просто выход в общий этап ЛЧ? OBOZ.UA рассказывает об уникальном итальянском проекте, который до прошлого года не знал, что такое успех.

Клубу 119 лет. За это время он дважды исчезал

Впервые "Комо" основали еще в 1907 году. Это была обычная общеевропейская традиция – каждый город хотел иметь свою футбольную команду. Тогда группа студентов организовала досуг по примеру соседнего Милана, а затем клуб смог принять участие в региональных турнирах Ломбардии. Однако вся их история напоминает качели, и лишь изредка на этой карусели появлялась светлая полоса в виде Серии А. Впервые команда вышла на высший уровень только в 1949 году, всего на 4 сезона, затем началась долгая охота за призовыми местами Серии В, чтобы попытаться вернуться выше. Снова подъем – и снова вылет, порой даже в третий дивизион. В целом за период с 1949 по 2000 год итальянский клуб провел на высшем уровне в общей сложности немногим более десяти сезонов.

Один из первых составов команды. Источник: Como 1907

И мы не зря говорим о первом основании, ведь команда несколько раз возрождалась. После 2001 года бьянкоблу еще раз заглянули в Серию А – и исчезли. Проблемы с поведением болельщиков, помноженные на финансовые долги, лишили клуб профессионального статуса, и тот прекратил существование. В 2004 году создается новая команда с теми же цветами, как наследник истории, но больших успехов у того "Комо" не было – только один кубок низшего профессионального дивизиона. В итоге попытка перезапуска успеха не имела.

В 2017 году на карте появляется "Комо 1907" – и это уже тот коллектив, который мы знаем сегодня в Лиге чемпионов. После нескольких аукционов и решений Федерации футбола Италии команда получает право играть, но уже не как наследник многолетней истории, а как уникальный новый представитель города Комо. В структуру вкладывается индонезийская компания – и приходят деньги на развитие. После долгой борьбы весной 2024 года клубу удается занять второе место в Серии В и в очередной раз вернуться в элиту. Новая эпоха напрямую связана с приходом в команду Сеска Фабрегаса.

Фабрегас – символ успеха этой команды. Источник: Como 1907

Великая и величественная перестройка

Известный в прошлом футболист "Барселоны" Сеск Фабрегас пришел в "Комо" в 2022 году. Именно там он доигрывал карьеру, а затем вошел в тренерский штаб клубной академии. Немного позже испанец возглавил основную команду. Всего за 4 года ему удалось вернуть городок в итальянскую элиту, а в 2026 году – впервые в истории завоевать для него путевку в Лигу чемпионов. Спортивный директор команды Карлальберто Луди отмечал, что новый тренер сыграл огромную роль:

Профессионализм во всем, честно говоря. Не только на поле, но и за его пределами, в формировании культуры клуба. Он привнес свой менталитет – и это одна из причин, почему мы так быстро прогрессировали и развивались. Честно говоря, благодаря ему мы выглядим просто фантастически Карлальберто Луди, спортивный директор "Комо"

У озера очень ценят вклад Фабрегаса. Там говорят, что у него чрезвычайно открытое мышление и он стремится к самосовершенствованию. Поэтому все, что сегодня демонстрирует "Комо", – результат смелости в экспериментах. Он смог настроить игроков на желание быть открытыми против любого соперника, что позволило в сезоне 25/26 проиграть всего 7 матчей – меньше было только у победителя турнира "Интера". В течение сезона дважды обыграли "Ювентус", отобрали очки у "Лацио", "Милана" и "Наполи", а с будущими чемпионами провели легендарный матч, завершившийся со счетом 3:4. Благодаря философии лидерства "Комо" удержался на 4-й строчке и отправился покорять ЛЧ.

У "Комо" есть небольшой, но... Источник: Como 1907 Развернуть

"Мне повезло работать с лучшими тренерами"

Сеску удалось поработать под руководством Арсена Венгера, Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью – идеальное портфолио для самостоятельного роста в качестве тренера. В недавнем интервью для УЕФА он отмечал, что ему действительно повезло получить такой бэкграунд от лучших коучей. Для Лиги чемпионов это очень пригодилось, ведь Фабрегас не только впервые вышел в групповой этап ЛЧ в качестве тренера, но и привел на турнир дебютанта. Поэтому о следующем раунде тренер говорит, что это сложный путь, на котором ему еще многое нужно дополнительно изучить:

Постепенно я перенимал определенные вещи, прежде всего позитивные. А все, что было не таким позитивным – с точки зрения команды или с моей личной точки зрения, – ты тоже берешь с собой, объединяя весь этот опыт, чтобы потом сформировать собственные идеи, создать свою методологию и свой стиль игры Сеск Фабрегас Футболист "Челси" и сборной Испании

В этом году "Комо" дебютиров... Источник: Como 1907 Развернуть

Станет ли "Комо" новым успеш... Источник: Sky Sports Развернуть

Шоу в Лиге чемпионов только начинается

На сегодняшний день "Комо" занимает 9 место в общей группе. После трех туров у них 6 очков, набранных благодаря двум домашним победам – над "Лейпцигом" и "Манчестер Юнайтед"; проиграли "Фейеноорду". На этой неделе команда продолжит выступления: выездной матч против "Ланса". Интересно, что на своем стадионе пока вырисовывается крепость: обе победы были одержаны со счетом 4:1. Команда Фабрегаса показала тактический мастер-класс в матче против МЮ, медленно разобрав структуру Каррика благодаря уверенному контролю и неожиданным включениям в игру там, где соперник, казалось, все предусмотрел. Эксперименты продолжаются.

Календар подкинул итальянцам топливо для дальнейшего разогрева. Дальше у них "Ланс", АЕК и "Бетис", но главное блюдо подготовлено на конец группы – ПСЖ и "Барселона" подряд. Действующий чемпион приедет в Комо, а вот с бывшей Сеск встретится на Камп Ноу, что станет просто фантастическим матчем, несмотря на очевидное преимущество блау-грана над новичком ЛЧ. Даже если "Комо" выиграет только домашние матчи, 12 очков хватит для уверенного места в стыковых играх. Хотя эта команда выглядит способной на большие триумфы, и она нас неоднократно удивит.