"Должна признать": знаменитая украинская теннисистка объявила о завершении карьеры

Украинская теннисистка и бывший игрок национальной сборной Леся Цуренко объявила о завершении профессиональной карьеры. 37-летняя киевлянка призналась, что ей было непросто принять такое решение, так как она не представляла свою жизнь вне корта.

Об этом Цуренко написала на своей странице в социальной сети Instagram. По словам нашей соотечественницы, в теннисе она не смогла полностью себя реализовать, достичь целей, который были для нее мечтой в детстве, однако спорт стал для нее настоящим пристрастием.

Леся Цуренко завершила карьеру. Источник: Instagram Леси Цуренко

"Я искренне благодарна каждому, кто верил в меня, когда я сама не верила, каждому, кто помогал мне и сделал возможными мои выступления в туре, кто был со мной в самые счастливые и самые сложные моменты. Но самое главное, что я сейчас знаю: жизнь без тенниса возможна. Она существует, и я могу попробовать реализовать себя в других сферах", – подчеркнула Цуренко.

Леся Цуренко была 23-й ракеткой мира. Источник: WTA

Цуренко с украинским флагом. Источник: Instagram Леси Цуренко

Она также отметила, что часто сталкивалась с травмами, что повиляло на ее результаты. "Я должна признать, что для меня это очень непростой момент. Я не осуществила свои детские мечты и не реализовала всего, чего хотела. Мое тело часто подводило меня, а морально я не всегда могла справиться с вызовами, которые передо мной стояли. И, наверное, мне еще нужно время, чтобы принять, что не все сложилось так, как когда-то представляла себе маленькая я", – резюбмировала теннисистка.

Леся Цуренко. Источник: Instagram Леси Цуренко

Отметим, что Цуренко в последний раз выходила на корт в 2024 году. Ее лучшим достижением в мировом рейтинге стала 23-я позиция (ноябрь-2019). За карьеру она добыла четыре титула, а наилучшим достижением на мейджорах для Леси стал четвертьфинал US Open-2018. За свою карьеру украинка провела 28 матчей (по 14 побед и поражений) за сборную. Она выиграла семь миллионов долларов призовых.