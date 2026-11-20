Мудрик обвинил во лжи Шевченко

Полузащитник английского "Тоттенхэма" Михаил Мудрик назвал враньем слова президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко о допинговом сканадале с игроком. Легендарный нападающий в ответ на обвинения спортсмена в ответственности УАФ отметил, что представители вингера предлагали "повесить" вину на кого-то из суотрудников федерации.

В комментарии порталу Tribuna.com Мудрик подчеркнул, что подобные заявления Шевченко не соответствуют действительности. 25-летний футболист добавил, что обращался в УАФ с просьбой помочь в усорении расследования, но не находил поддержки.

Мудрик в сборной Украины (2024 год)

"Это ложь. Ни я, ни мои представители никогда не обращались с подобной просьбой. Как я уже объяснял в своем интервью, я предполагал, что мельдоний мог попасть в мой организм во время пребывания в составе сборной Украины. Мы с моей командой неоднократно обращались в УАФ с просьбой помочь установить, каким образом мельдоний мог попасть в мой организм и кто, если вообще кто-то, мог быть за это ответственным. УАФ неоднократно отказывалась должным образом содействовать моей команде", – заявил Мудрик.

Андрей Шевченко

Допинг попал к Мудрику из коровы

Он также опроверг словам Шевченко о том, что в сборной Украины игрок не принимал пищевые добавки. "Господин Шевченко повторил это утверждение в своем заявлении. Однако у меня сохранилась переписка в WhatsApp, которая подтверждает, что во время учебно-тренировочных сборов я использовал предоставленные УАФ продукты. То есть у меня есть доказательства, которые опровергают их неоднократные утверждения. Кроме того, УАФ систематически затягивала предоставление ответов на запросы моей команд", – резюмировал Михаил.

Мудрик пришел на интервью к Дмитрию Гордону. Источник: кадр из видео

Напомним, в декабре 2024 года в допинг-пробе Мудрика после одного из матчей сборной Украины обнаружили мельдоний, после чего его временно отстранили. Позже он получил четырехлетнюю дисквалификацию и подал апелляцию, а в июле 2026 года Футбольная ассоциация Англии и WADA урегулировали дело: санкции были сняты, и украинец получил право немедленно вернуться на поле. После этого он возобновил тренировки и сыграл в предсезонных матчах "Челси", а затем перебрался в "Тоттенхэм" на правах аренды.