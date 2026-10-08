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Моуриньо выгоняет из "Реала" футболиста сборной Украины

Максим Иншаков

Наш вратарь оказался среди и...

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Украинский голкипер Андрей Лунин оказался среди игроков, на которых Жозе Моуриньо не рассчитывает в нынешнем сезоне мадридского "Реала". По данным оценки состава команды от The Athletic после первых месяцев работы португальского специалиста, 27-летний вратарь сборной Украины фактически выпал из основной обоймы клуба.

В текущем сезоне-2026/27 Лунин пока не провел ни одного официального матча за "Реал": 0 матчей, 0 минут, 0 пропущенных голов, 0 сейвов и 0 "сухих" встреч.

В прошлом сезоне, 2025/26, Андрей сыграл 12 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, сделал 38 сейвов, сыграл 1035 минут, провел 1 матч на ноль и 11 раз выходил в стартовом составе. В Ла Лиге у него было 6 матчей, 7 пропущенных голов, 16 сейвов и 1 "сухой" матч.

Андрей Лунин

После возвращения Моуриньо в Мадрид внимание к кадровым решениям тренера остается одним из главных вопросов вокруг "Реала". Несмотря на шесть побед в восьми матчах, команда уже столкнулась с критикой после поражения от "Атлетико" со счетом 1:2, а работа наставника сопровождается активным поиском оптимального состава.

Жозе Моуриньо

В публикации отмечается, что резервный вратарь сборной Украины оказался среди футболистов, не входящих в нынешние расчеты Моуриньо. Вместе с ним в этот список включен центральный защитник Рауль Асенсио. При этом в случае испанца клуб еще летом пытался организовать трансфер, однако подходящий вариант найден не был.

Андрей Лунин

Основным голкипером команды остается бельгиец Тибо Куртуа, которого авторы материала отнесли к числу лучших игроков "Реала" на старте сезона. В клубе считают, что именно он вместе с Джудом Беллингемом и Килианом Мбаппе демонстрирует уровень, заметно превосходящий остальных футболистов команды.

Лунин (слева) и Куртуа на тренировке Реала

Куртуа уже провел несколько ярких матчей, в том числе помог мадридцам победить "Интер" в Лиге чемпионов, совершив семь сейвов. При этом шансы Лунина получать игровое время выглядят минимальными.

Ситуация украинца осложняется и тем, что Моуриньо получил более глубокий состав после летней трансферной кампании, во время которой "Реал" потратил около 260 миллионов евро на шестерых новичков. В результате конкуренция внутри команды заметно выросла практически на всех позициях.

Ранее легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо признался, что полностью разочаровался во вратаре сборной Украины Андрее Лунине.

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