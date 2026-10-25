Москва проведет исторический чемпионат мира. Названа федерация, которая первой с 2022 года отдала России мировой турнир в олимпийском виде спорта
РФ получила право принять ту...
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) выбрала Москву местом проведения взрослого чемпионата мира 2030 года. Россия получила право принять турнир после решения состоявшегося в Китае исполкома организации, который распределил четыре мировых первенства на период с 2028 по 2030 год.
РФ впервые с начала полномасштабного вторжения в 2022 году получила право принять крупное международное соревнование в олимпийском виде спорта. До это Россия ни разу в истории не принимала взрослый мундиаль по тяжелой атлетике.
Исполком IWF прошел в Китае.
Источник: IWF
Помимо Москвы, IWF определила еще три места проведения мировых первенств. В 2028 году юношеский чемпионат мира пройдет в Приштине, столице Косово, а юниорское первенство состоится в Каракасе, столице Венесуэлы. В 2029 году взрослый чемпионат мира примет индийский Ахмедабад.
Российская тяжелоатлетка
Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес положительно оценил итоги распределения турниров. По его словам, все заявки были высокого уровня, а проведение соревнований в трех из четырех выбранных стран станет для них первым опытом организации мировых первенств под эгидой федерации.
"Это демонстрирует, что наш вид спорта развивается во всем мире, а проведение наших соревнований представляет большой интерес для многих стран планеты", – заявил Киньонес.
Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес.
Источник: instagram.com/iwfnet
Россия вернула национальную символику
В июне 2026 года исполком IWF разрешил российским и белорусским тяжелоатлетам участвовать в соревнованиях во всех возрастных категориях. Спортсменам также предоставили возможность выступать под национальными флагами и с исполнением государственных гимнов.
Атлеты из РФ получают возмож...
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Ранее российские и белорусские атлеты были вынуждены участвовать в международных стартах в нейтральном статусе, без национальной символики. При пересмотре ограничений федерация сослалась на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета и необходимость обеспечения равных возможностей для спортсменов.
Глава МОК Кирсти Ковентри
IWF стала еще одной международной спортивной организацией, которая вернула россиянам и белорусам право выступать под национальной символикой. Ранее аналогичные решения приняли международные федерации борьбы, плавания, дзюдо, тхэквондо и спортивной гимнастики.
Винер, Путин и сборная Росси...
Источник: vinercenter.ru
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Федерация тяжелой атлетики Украины обратилась к международным спортивным организациям с просьбой закрепить право украинских спортсменов не присутствовать на церемониях награждения и во время исполнения гимна России без риска дисциплинарных наказаний.