"Момент настал. Я ухожу с миром, я отдал все". Опубликовано видео с последними словами Лионеля Месси

Лионель Месси обратился к болельщикам перед своим последним матчем в составе сборной Аргентины. 39-летний нападающий поблагодарил фанатов за поддержку и заявил, что покидает национальную команду с чувством выполненного долга.

Месси покидает сборную Аргентины. Источник: Кадр из видео

Видеообращение капитана аргентинцев появилось в Instagram adidas Football накануне прощальной встречи со сборной Бенина. Этот товарищеский матч станет последним для Месси в футболке национальной команды.

"Момент настал. Я ухожу с миром, я отдал все. Эта футболка была моей мечтой, моей гордостью и моей жизнью на протяжении многих лет. Спасибо за то, что так сильно любили меня. Спасибо за поддержку", – сказал Месси.

Поединок пройдет на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе. Начало встречи запланировано на 02:00 по киевскому времени.

По информации аргентинских медиа, сборная Бенина согласилась принять участие в матче без финансовых требований к местной федерации. Сообщается, что представители африканской команды попросили лишь о совместной фотографии с Месси после игры.

Специально к прощальному вечеру adidas подготовил для аргентинской сборной ретро-комплект формы. Незадолго до матча Месси представил новую экипировку болельщикам.

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Поддержать многолетнего лидера национальной команды приехали его нынешние и бывшие партнеры по сборной. Среди них Николас Отаменди, Родриго Де Пауль, Леандро Паредес и Эсекьель Лавесси.

В Росарио, родном городе футболиста, перед Монументом национальному флагу установили огромную футболку сборной Аргентины с десятым номером и надписью Gracias ("Спасибо").

Футболка с надписью "Спасибо"

Месси дебютировал за национальную команду в августе 2005 года и провел в ее составе более двух десятилетий. За это время он сыграл 207 матчей, что является рекордом сборной Аргентины, забил 125 мячей и отдал 68 результативных передач.

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Вместе с аргентинцами форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки, Финалиссиму и олимпийское "золото" Пекина-2008.

При этом завершение международной карьеры не означает уход из футбола. После прощания со сборной Месси продолжит выступления на клубном уровне за американский "Интер Майами".