Милевский выдвинул конспирологическую версию отказа Мальдеры от Ярмоленко в сборной Украины

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский раскритиковала тренера сборной Украины Андреа Мальдеру за отказ вызывать в команду Андрея Ярмоленко. Экс-нападающий "сине-желтых" также выразил версию о том, что вингера оставили вне игры из-за нежелания, чтобы тот бобил бомбардирский рекорд Андрея Шевченко.

Об этом Милевский заявил в интервью таблоиду Blik. Четвертьфиналист чемпионата мира-2006 напомнил, что в активе Ярмоленко 47 забитых мячей в футболке сборной Украины, тогда как нынешний глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) провел на один гол меньше.

Артем Милевский. Источник: скриншот видео YouTube-канала PRYVOZ

Сборная Украины по футболу

"Если ты считаешь, что Ярмоленко уже должен уступить дорогу молодым, – хорошо, дело твое. Но проводи человека достойно: вызови на этот сбор, дай какое-то игровое время. Не дай бог, он еще выйдет и забьет, да и превзойдет рекорд Шевченко! Наверное, этого не хотят. Ярмоленко забил 47 голов за сборную. Надо же как-то нормально к нему отнестись. Сначала говоришь о "Золотом мяче" для Ярмоленко, а потом выходит, что он уже не нужен. Ну что это такое? Некрасиво. Я к Мальдере вообще никак не отношусь, но таких его действий не понимаю", – сказал Милевский.

Главный тренер сборной Андреа Мальдера. Источник: УАФ

Андрей Ярмоленко. Источник: ФК "Динамо" Киев

Ранее сам Мальдера объяснил свое решение не вызывать Ярмоленко на ноябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Ярмоленко досрочно разорвет контракт с киевским "Динамо", чтобы совершить радикальный шанс в карьере.