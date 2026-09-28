Блог | Почти, как до войны: сколько легионеров в клубах УПЛ

Уже в первом чемпионате независимой Украины 1992 года в клубах страны выступали 25 легионеров. С каждым сезоном их количество то значительно увеличивалось, то уменьшалось. К примеру, в сезоне-2006/07 их было 161, а в сезоне-2022/23 – уже 64.

Многие легионеры выступали в наших клубах и в 34-м чемпионате Украины – в сезоне-2025/26. Среди них было 40 бразильцев, 13 – в составе "Шахтера". Нигерию представляли 18 игроков, Венесуэлу, Грузию и Испанию – по 7 игроков. Также были представители Сенегала, Молдовы, Израиля, Хорватии, Панамы, Албании, Гамбии и Франции… Всего в УПЛ было зарегистрировано 125 легионеров.

На финише сезона "Шахтер" объявил о подписании очередного легионера – бразильского вингера Бруниньо, игрока клуба "Атлетико Паранаэнсе". Контракт заключен на три года, сумма соглашения – 14 миллионов евро, из которых 11 миллионов – гарантированная оплата, остальное полагается бразильскому клубу в качестве бонусов. Присоединился Бруниньо к "Шахтеру" в августе после того, как ему исполнилось 17 лет. К слову, это уже второй бразилец Бруниньо в чемпионате Украины, первый – игрок "Карпат".

"Шахтер" остановился в полуфинале

Это был четвертый полуфинал "горняков" в еврокубках. Предыдущие три – Кубок УЕФА-2008/09, Лига Европы-2015/16 и Лига Европы-2019/20.

Дважды в полуфиналах за времена независимости Украины играло киевское "Динамо": Лига чемпионов-1998/99 и Кубок УЕФА-2008/09. Один раз – "Днепр": Лига Европы-2014/15.

На этот раз "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги конференций, и это выступление оказалось неудачным. "Горняки" дважды уступили английскому клубу "Кристал Пэлас" – 1:3 в Кракове и 1:2 в Лондоне. Клуб из Лондона в итоге стал обладателем почетного трофея.

В сезоне-2025/26 "Шахтер" провел 30 матчей в чемпионате Украины, выиграв в 16-й раз золотые медали, и 20 матчей в еврокубках. Благодаря своему рейтингу команда напрямую вышла в основной этап Лиги чемпионов и играет там в год своего 90-летия.

Футбольная статистика. Как же без нее?

Топ-5 тренеров сборной Украины

Олег Блохин (годы работы: 2003–2007, 2011–2012)64 матча, 28 побед, 17 ничьих, 19 поражений. Мячи – 92:69.

Йожеф Сабо (годы работы: 1994–1996, 1999)34 матча, 16 побед, 12 ничьих, 6 поражений. Мячи – 47:28.

Сергей Ребров (годы работы: 2023–2026)34 матча, 15 побед, 9 ничьих, 10 поражений. Мячи – 51:48.

Алексей Михайличенко (годы работы: 2008–2009)21 матч, 12 побед, 5 ничьих, 4 поражения. Мячи – 31:16.

Леонид Буряк (годы работы: 2002–2003)19 матчей, 6 побед, 8 ничьих, 8 поражений. Мячи – 18:23.

Топ-5 тренеров в истории УПЛ

Мирон Маркевич – 622 матча. Николай Павлов – 549. Мирча Луческу – 437. Виталий Кварцяный – 340. Юрий Вернидуб – 309.

Трибуны заполняются

Несмотря на воздушные тревоги, которые прерывают матчи, болельщики идут на стадионы и поддерживают свои любимые команды.

14 500 зрителей побывало 21 апреля 2026 года на стадионе в Тернополе на полуфинальном матче Кубка Украины "Буковина" – "Динамо". Это был рекорд сезона.

3 августа 2025 года в Тернополе на матче "Эпицентр" – "Шахтер" побывало 9850 зрителей.

27 сентября 2025 года. "Карпаты" – "Динамо" – 3:3 (Львов, стадион "Украина", 8700 зрителей).

3 мая 2026 года. "Динамо" – "Шахтер" – 1:2 (Киев, стадион "Динамо", 7900 зрителей).

2 мая 2026 года. "Карпаты" – ЛНЗ – 0:0 (Львов, стадион "Украина", 5050 зрителей).

8 марта 2026 года. "Полесье" – "Динамо" – 1:2 (Житомир, Центральный стадион, 5050 зрителей).

Ничего не поделаешь, Украина – страна футбольная.