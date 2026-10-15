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"Должны встречать россиян, будто ничего не происходит?!" Украинская чемпионка мира показала дом после удара РФ. Видео

Александр Чеканов

Харькова стала жертвой удара россиян

Чемпионка мира по фехтованию Влада Харькова сообщила о том, что дом в Киеве, где она проживает, попал под российский обстрел в ночь на 15 октября. Сама спортсменка при этом находилась на пути в Касабланку, где состоится Кубок мира среди саблисток.

Об этом Харькова написала на своей странице в социальной сети Instagram. 30-летняя победительница мирового первенства отметила, что ее квартира уцелела, а сама она стала одной из тех, кому "повезло". Влада назвала подобную ситуацию настоящим трешем, а также возмутилась допуском россиян к международным турнирам.

Влада Харькова стала чемпионкой мира-2025.

Источник: instagram.com/vladakharkova

"Вдумайтесь. Мне повезло, потому что после российского обстрела моя квартира осталась целой. До какой ужасной реальности мы дожили, если это теперь называется везением? И вот я, украинская спортсменка, должна выходить на дорожку, соревноваться, приветствовать зрителей, соблюдать спортивный этикет. Россия разрушает наши дома, убивает наших людей, заставляет нас прятаться от ракет посреди ночи. А на следующий день мы должны встречать россиян на международных спортивных аренах так, будто ничего не происходит, потому что спорт вне политики?" – справедливо отметила спортсменка.

Последствия удара России по Киеву 15 октября.

Источник: ГСЧС Украины

Также Харькова добавила, что в спортивном мире пытаются нормализовать преступления РФ против Украины. "Когда ты стоишь в четыре утра на морозе, потому что тебя могут убить, – это не политика. Когда взрыв повреждает дом, в котором ты живешь, – это не политика. Когда ты не знаешь, будет ли тебе куда вернуться после соревнований, – это не политика. Это война. И у нее есть конкретный агрессор – Россия", – резюмировала спортсменка.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники нанесли удар по спортивному комплексу "Атлет" в Киеве.

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