Матч, который добил Украину. Почему игра "Шахтера" против "Фенербахче" уже сейчас лишила нас надежды в ЛЧ

Вторую половину группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" начал с поражения. Турецкому "Фенербахче" удалось забить лишь раз, но соперник был близок и к разгромной победе. В очередной раз слишком многое возложили на голкипера, которому просто невозможно играть одному за всех. Что пошло не так в Лондоне? И можно ли было вырвать хотя бы ничью? OBOZ.UA подводит итоги вчерашней игры.

Первый тайм. В очень равном тайме – очень повезло

Как и прежде, "Шахтер" начал первым номером, активно ища путь к чужим воротам. По традиции, все строилось через фланги. Первая действительно опасная атака пришла слева через Марлона – но вингер не смог реализовать почти выход один на один. Атмосфера на "Стэмфорд Бридж" была невероятно напряженной, 40 тысяч человек болели за всех сразу.

"Фенербахче" начал даже не третьим номером – они отдали мяч украинской команде. Высокий выжидательный прессинг заставлял задерживать мяч в линии защитников, а порой даже отводить его аж к Ризныку, чтобы надеяться на точность длинной передачи. Одна из обрезок Энрике привела к перехвату прямо перед воротами, и голом этот эпизод не стал лишь из-за плохой передачи на ход от Гринвуда.

"Фенербахче" уверенно обыгрывает "Шахтер". Источник: UEFA

Снова в матче ЛЧ горняки получили эпизод, который критически напомнил им о необходимости быть осторожными при быстрых решениях. Уже через несколько минут турки забили: рослый Муричи прижал Матвиенко, попал в штангу и с метра добил мяч в ворота. Гол отменили только из-за нарушения в борьбе, которое заметили арбитры. Вспомнился мем "Это уже было". Такое же развитие событий было и в других еврокубковых матчах "Шахтера". Голкиперы включились на полную после 30-й минуты, особенно Ризнык, который взял на себя роль капитана даже над Матвиенко и успокаивал нервы защитников.

Статистическая сводка показывала 71% владения именно у подопечных Турана. Но отмененный гол выбил почву из-под ног нашей команды. Инициатива стремительно перешла к "Фенербахче", а болезненные внезапные потери мяча позволяли туркам создавать моменты. Таких моментов, к сожалению, за первый тайм было слишком много, и снова спасал только Ризнык. В обороне соперники выстраивались по схеме 5-3-2, где центральные игроки специально оставляли "Шахтеру" пространство на флангах. С мячом Назарина отходил назад, аж до Матвиенко и Бондаря, создавая тройку защитников. Тогда на фланги в помощь поднимались латерали, потому что Энрике с Тобиасом были очень нужны для дополнительных вариантов при такой тактике. Вот только подстраховка позволяла закрыть эту намеренно созданную лазейку.

Канте начал великолепную ата... Источник: UEFA Развернуть

Это был довольно равный тайм, такую же равную игру мы увидели и на поле. Быстрая вспышка "Шахтера" в начале была сбита отмененным голом, тогда как "Фенербахче" почувствовал, что давлением можно заставить горняков ошибиться – именно так возникли все их моменты. Игры разума были не только со стороны тренеров, но и со стороны игроков, которые жестами пытались подсказать соседу дальнейший вариант развития атак и куда нужно бежать. Все 45 минут подарили нам хорошее настроение и немного мыслей о вечном.

Второй тайм. Старые проблемы

В перерыве Белозоглу, похоже, орал так, будто шли последние минуты финала: чувствовалось разочарование из-за как минимум 4 упущенных моментов. С центра поля начал "Шахтер", но мяч быстро перешел к туркам, которые только усиливали давление и пытались лишить украинцев уверенности. Помогали и трибуны: несмотря на то, что матч был домашним, местная публика пришла посмотреть на своих, и поддержки у них было больше, чем даже у местного "Челси". Из плюсов – карточку получил Юксек, один из ключевых игроков в борьбе с опорниками.

Вспомнилась игра со "Спортингом", когда события развивались так же. Едва закончился перерыв – соперник побежал забивать. Потеря Назарини в самом центре поля позволила Канте развить атаку через Гринвуда. Повсюду было много свободных зон, вингер легко добежал до штрафной, вошел в нее и пробил. В момент, когда Ризнык отбил мяч, рядом уже стоял Муричи; он легко отправил мяч в ворота. Теперь легально, 0:1. Через минуту "Фенербахче" забил снова – из очевидного офсайда, но с очень наглой заявкой на удвоение счета.

На добивании Муричи некому было помешать. Источник: UEFA

"Шахтер" во втором тайме капитально подсел. Интересно, что этому поспособствовал Эдерсон: голкипер отлично видел свободных игроков далеко впереди, а в первом тайме чуть не сделал голевую передачу. Его огромный опыт не позволял горнякам забрасывать за спины высокой линии обороны, он постоянно подчищал. Важно было найти Канте, еще одного сверхопытного футболиста, координировавшего действия одноклубников. У него было не так много передач, но почти каждая создавала угрозу. Многие говорили, что француз чувствовал себя как дома – Лондон подарил ему много воспоминаний, и вчера он словно переживал их заново.

"Шахтеру" снова многое не удавалось. Команда играла совсем без центра, и, возможно, следовало попробовать хоть что-то с игроком на острие. Траоре коснулся мяча всего 17(!) раз за 82 минуты, поэтому его решили снять, но на этот раз замены Турана были сделаны поздно. Турки отлично подготовились к сильным украинским флангам и закрыли их. Фанаты снова увидели команду, которая полагалась на одного человека – на голкипера.

Момент игры. Источник: UEFA

Но вратарь не может и спасать, и забивать. Ризнык, безусловно, лучший в этой игре и сделал все, чтобы удержать ничью. Но чтобы выиграть, нужно не только не пропускать. Эдерсон тоже несколько раз спасал, вот только работы у него было в разы меньше. Потому что полевые игроки избавили его от необходимости постоянно быть в тонусе.

0:1. "Фенербахче" выигрывает в 5-м туре и взлетает в середину таблицы. Один из многих удачно использованных привозов позволил туркам забить гол и наслаждаться преимуществом почти полчаса, когда они делали что угодно. "Шахтер" снова пропускает лишь один мяч, и это становится болезненным итогом. Донецкий клуб опускается за пределы стыковой зоны Лиги чемпионов – а легкие соперники закончились.