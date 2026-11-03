Массовый бунт против России: 11-кратные чемпионы мира отказали играть с РФ на ЧМ по хоккю

Сборная Швеции по хоккею присоединилась к бойкоту поединков против россиян после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал вернуть их к соревнованиям. "Тре крунур" отказались играть с представителями страны-агрессорки на чемпионатах мира во всех возрастных категориях из-за войны РФ против Украины.

Об этом говорится на официальном сайте Шведской хоккейной ассоциации. Как отметил глава организации Андерс Ларссон, данная позиция была поддержана другими европейскими странами, а также доведена до руководства Международной федерации IIHF. При этом бойкотировать ЧМ в полном объеме 11-кратные победители первенства не будут.

Хоккеисты сборной Швеции. Источник: Шведская хоккейная ассоциация

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

"Сборная Швеции не будет играть против России на предстоящих чемпионатах мира. Мы договорились с рядом других стран о совместном объявлении этого решения. Участие России в международных хоккейных турнирах, пока продолжается война в Украине, является абсолютно неприемлемым. Решение означает, что сборные Швеции не будут проводить матчи против сборных России. При этом данное решение не предполагает отказа Швеции от участия в чемпионатах мира, в которых выступает Россия", – подчеркнул Ларссон.

Ранее бойкотировать матчи с россиянами запланировала Финляндия, которая является действующим чемпионом мира. Позже аналогичное заявление сделала Норвегия.

Андерс Ларссон. Источник: Шведская хоккейная ассоциация

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

До этого Германия, которая примет ЧМ-2027, устроила бунт против россиян после решения CAS. А в самой РФ немедленно стали оскорблять всех европейцев.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр финского города Турку, который будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею пригрозила отказом от турнира в случае допуска россиян.