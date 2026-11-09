Мальдере из-за матча "Шахтер" – "Динамо" пришлось менять состав сборной Украины

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко не поможет сборной Украины в заключительных матчах группового этапа розыгрыша Лиги наций. 20-летний форвард получил травму в поединке национального первенства против "Шахтера" и после прохождения обследования покинул расположение национальной команды.

Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник "сине-желтых" Андреа Мальдера принял решение вызвать в команду нападающего итальянской "Болоньи" Артема Довбика, который столкнулся с серьезными проблемами в своем клубе, где сыграл лишь 105 минут в нынешнем сезоне.

Андреа Мальдера

Артем Довбик. Источник: ФК "Болонья"

Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер" Донецк), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба – "Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Крупский ("Харьков").

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Андриевский ("Полесье" Житомир), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Николай Шапаренко ("Динамо" Киев).

Атакующие игроки: Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба – "Полесье" Житомир), Даниил Сикан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кащук ("Карабах" Агдам, Азербайджан), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Артем Довбик ("Болонья", Италия).

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Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все – "Динамо" Киев), Александр Драмбаев ("ЛНЗ" Черкассы), Артем Бондаренко ("Аль-Ахли" Джидда, Саудовская Аравия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия).

Напомним, что 14 ноября украинская команда сыграет на выезде с Северной Ирландией, которой проиграла в "домашнем" матче 0:3. "Сине-желтые" отстают от британцев на четыре очка в турнирной таблице.