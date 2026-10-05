Мальдера исключил трех легионеров из состава сборной Украины на матч с Венгрией

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера исключил шестерых футболистов из состава сборной Украины на матч четвертого тура группового турнира Лиги наций с Венгрией. Наставник "сине-желтых" отказался от услуг трех легионеров и двух дисквалифицированных футболистов на поединок 5 октября.

Встреча состоится на стадионе имени Антона Малатински в Трнаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Венгрия. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Турнирная таблица группы 2 д... Источник: УЕФА Развернуть

Судаков не сыграет с Венгрией

Как информирует Telegram-канал Украинской ассоциации футбола, в матче точно не примут участие Защитники Николай Матвиенко из "Шахтера" (дисквалификация) и Богдан Михайличенко ("Полесье"), полузащитники Александр Зубков из АЕКа, динамовец Николай Шапаренко и Георгий Судаков ("Бенфика"), а также форвард "Андерлехта" Даниил Сикан (дисквалификация). До этого команда лишилась игрока "Эвертона" Виталия Миколенко.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ

1. Георгий Ермаков, 2. Илья Крупский, 3. Эдуард Сарапий, 4. Тарас Михавко, 5. Валерий Бондарь, 6. Владимир Бражко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Александр Назаренко, 9. Роман Яремчук, 10. Матвей Пономаренко, 11. Владислав Ванат, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Александр Драмбаев, 15. Виктор Цыганков, 16. Иван Варфоломеев, 17. Александр Пихаленок, 18. Олег Очеретько, 19. Егор Назарина, 20. Максим Хлань, 21. Владислав Велетень, 22. Игорь Краснопир, 23. Дмитрий Ризник.

Андреа Мальдера. Источник: УАФ

Заявка сборной Украины. Источник: УАФ

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о влиянии войны на игроков национальной команды.