Мальдера после случившегося в Лиге чемпионов изменил состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Рауль Мальдера внес изменения в заявку национальной команды на ноябрьские матчи Лиги наций сезона 2026/2027. Из-за травмы, полученной Александром Зубковым в последней встрече за греческий АЕК против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов, вингер не сможет присоединиться к национальной команде.

Андреа Мальдера

Вместо Зубкова тренерский штаб довызвал двух футболистов. К сборной присоединятся полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко и нападающий испанской "Жироны" Владислав Ванат.

Николай Шапаренко. Источник: ФК Динамо

Зубков получил повреждение 4 ноября в матче общего этапа Лиги чемпионов против "Реала", который завершился поражением АЕКа со счетом 2:3. Украинский футболист появился на поле на 88-й минуте встречи и провел в игре несколько минут.

Зубков (в центре) не сыграет... Развернуть

Медицинское обследование показало, что у Зубкова стрессовый перелом большеберцовой кости, из-за чего он выбыл на срок от 6 до 8 недели.

Шапаренко ранее представлял сборную Украины на международном уровне, а Ванат выступает за испанскую "Жирону". Оба футболиста включены в основной список национальной команды.

Николай Шапаренко (второй сл... Развернуть

Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондар (оба "Шахтер"), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба "Полесье"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Тарас Михавко ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Крупский ("Харьков").

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба "Шахтер"), Александр Андриевский ("Полесье"), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Николай Шапаренко ("Динамо").

Атакующие игроки: Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба "Полесье"), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Даниил Сикан ("Андерлехт", Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Алексей Кащук ("Карабах", Азербайджан), Владислав Ванат ("Жирона", Испания).

В резервный список включены Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет и Георгий Бущан (все "Динамо"), Артем Довбик ("Болонья", Италия), Александр Драмбаев ("ЛНЗ"), Артем Бондаренко ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия) и Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия).

В ноябре сборная Украины проведет два матча в рамках Лиги наций сезона 2026/2027. 14 ноября подопечные Мальдеры сыграют на выезде с Северной Ирландией, а 17 ноября примут Грузию.