Мальдера назвал единственного игрока, которого исключил из состава на матч с Северной Ирландией

Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко не поможет сборной Украины в матче третьего тура группового турнира Лиги наций с Северной Ирландией. "Сине-желтые" примут своего прямого конкурента в борьбе за лидерство в квартете, а футболист "ирисок" стал единственной потерей команды на поединок 2 октября.

Об этом на пресс-конференции в Трнаве сообщил главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера, информирует из Трнавы портал Sport.ua. По его словам, Миколенко хоть и вернулся к тренировкам после того, как пропустил встречу с Грузией, однако тренерский штаб "сине-желтых" не хочет рисковать здоровьем защитника.

Збірна України перед матчем. Источник: УАФ

Андреа Мальдера

"К сожалению, мы не можем рассчитывать на Виталия Миколенко. Он не очень хорошо себя чувствует. Мы его уважаем. Не хотелось бы, чтобы он травмировался еще серьезнее. Я вызвал многих игроков, я всем им доверяю. Наши ожидания – создать хороший фундамент на игру. Нам очень полезно, нам нужно играть с командами, у которых разные характеристики. Лучше познакомиться с новыми игроками. И результат важен для нас", – сказал Мальдера.

Віталій Миколенко з українським прапором.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй Источник: УАФ

Отметим, что украинцы после двух игровых дней делят с североирландцами первое место в группе 2 дивизиона А Лиги наций. Обе команды набрали по четыре очка при одинаковой разнице мячей 1-0.

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