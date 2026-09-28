Мальдера назвал трех игроков сборных Украины, за которых не стыдно в матче с Грузией
Мальдера оценил матч с Грузией
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера особенно отметил оборонительную игру своей команды в матче Лиги наций с Грузией (0:0). Наставник "сине-желтых" выделил вратаря Анатолия Трубина и двух центрбеков – Тараса Михавко и Эдуарда Сарапия, – которые, по его словам, показали высокий класс.
Об этом Мальдера заявил в на послематчевой пресс-конференции, комментируя ничейный результат игры в Тбилиси. Итальянский специалист подчеркнул, что игра не порадовала болельщиков забитыми мячами и зрелищным футболом, однако для этого были свои веские причины.
Андреа Мальдера
Источник: УАФ
Україна зіграла 0:0 з Грузією
Источник: УАФ
"У меня не было никаких сомнений насчет Трубина, ведь он экстраординарный игрок. Сегодня он сделал много сейвов. Но он не единственный, кто провел хороший матч. Я также доволен Тарасом Михавком. Он был очень внимателен и хорошо играл. Также хочу отметить Сарапию. Матчи порой бывают не такими красивыми с эстетической точки зрения. Соперник относился к нам с уважением, они не прибегали к высокому прессингу, поэтому нам следовало играть чисто в пас. Мы можем играть лучше, но я хочу подчеркнуть и положительные моменты", – сказал Мальдера.
Едуард Сарапій під час матчу
Источник: УАФ
Календар збірної України в Лізі націй.
Источник: УЄФА
Отметим, что после двух игровых дней в активе украинской сборной четыре очка. 2 октября наша команда проведет поединок против Северной Ирландии.
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