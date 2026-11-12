Магучих поразила своим поступком в США и попала на видео

Олимпийская чемпионка Парижа и рекордсменка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих вместе с украинской командой угостила американских легкоатлетов традиционной украинской выпечкой. Необычный эпизод произошел прямо на стадионе в Лос-Анджелесе во время тренировочного занятия.

Ярослава Магучих. Источник: Кадр из видео

Видео опубликовал американский тренер по спринту и рекордсмен по барьерному бегу Веллингтон Заза, работающий в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA).

Веллингтон Заза. Источник: Instagram Веллингтона Зазы

На записи он пораженный потрясающим вкусом показывает полупустую коробку с украинскими пирожками и благодарит представителей нашей команды за угощение.

"Спасибо! Немного украинской выпечки!" – подписал Заза ролик на английском языке.

Заза в восторге от украинской выпечки. Источник: Кадр из видео

В кадре также присутствует личный тренер Магучих Татьяна Степанова. Она общается с американским специалистом, который обращается к ней "Coach" (тренер). Сама Ярослава появляется на видео в синей спортивной форме и позирует на фоне беговой дорожки, демонстрируя жестом, что думает про здобу.

Напомним, что Магучих тренируется в Лос-Анджелесе под руководством своего наставника Сергея Степанова. Тренер у себя в Instagram выложил небольшое видео, в котором показал, как "издевается" над подопечной.

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На кадрах Ярослава тянет за собой специальную тренировочную платформу с помощью эластичных лент. На конструкции для отягощения стоит сам тренер, палкой "погоняя" спортсменку, чтобы та не останавливалась.