Магучих поразила своим поступком в США и попала на видео
Магучих поразила своим посту...
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Олимпийская чемпионка Парижа и рекордсменка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих вместе с украинской командой угостила американских легкоатлетов традиционной украинской выпечкой. Необычный эпизод произошел прямо на стадионе в Лос-Анджелесе во время тренировочного занятия.
Ярослава Магучих.
Источник: Кадр из видео
Видео опубликовал американский тренер по спринту и рекордсмен по барьерному бегу Веллингтон Заза, работающий в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA).
Веллингтон Заза.
Источник: Instagram Веллингтона Зазы
На записи он пораженный потрясающим вкусом показывает полупустую коробку с украинскими пирожками и благодарит представителей нашей команды за угощение.
"Спасибо! Немного украинской выпечки!" – подписал Заза ролик на английском языке.
Заза в восторге от украинской выпечки.
Источник: Кадр из видео
В кадре также присутствует личный тренер Магучих Татьяна Степанова. Она общается с американским специалистом, который обращается к ней "Coach" (тренер). Сама Ярослава появляется на видео в синей спортивной форме и позирует на фоне беговой дорожки, демонстрируя жестом, что думает про здобу.
Напомним, что Магучих тренируется в Лос-Анджелесе под руководством своего наставника Сергея Степанова. Тренер у себя в Instagram выложил небольшое видео, в котором показал, как "издевается" над подопечной.
Наша титулованная спортсменк...
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На кадрах Ярослава тянет за собой специальную тренировочную платформу с помощью эластичных лент. На конструкции для отягощения стоит сам тренер, палкой "погоняя" спортсменку, чтобы та не останавливалась.
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